GENERANDO AUDIO...

¿Qué se puede hacer contra los hundimientos en CDMX? | Foto: Cuartoscuro

Los proyectos necesarios para resolver la subsidencia en la Ciudad de México, fenómeno que se refiere al hundimiento progresivo de la superficie del terreno, podrían ser sumamente costosos y tardar de 15 a 20 años, según Alejandro Salazar Méndez, geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Dicha problemática, que afecta también a diversas regiones del país como el Estado de México o Zacatecas, podría terminar en edificios hundidos que deberían ser derrumbados. Esto, a su vez, derivaría en que algunas zonas serían inhabitables.

Resolver la subsidencia en CDMX tomaría hasta dos décadas

Alejandro Salazar Méndez, investigador y divulgador mexicano, reconoció en entrevista con Unotv.com que es “complicado” establecer planes de emergencia y respuesta contra la subsidencia, pues los proyectos necesarios tomarían hasta dos décadas.

“Se tendrían que hacer pozos de más de 200 metros para hacer infiltración por toda la ciudad para tratar de nivelar el agua que sale con la que entra para llegar a una estabilidad. Seguramente esos proyectos durarán mínimo entre 15 y 20 años para que se cumplan”. Alejandro Salazar Méndez

El especialista también reconoció que se trata de proyectos largos y costosos para el Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, es la única posible respuesta a mediano plazo para tratar el problema de los hundimientos.

¿Por qué hacen falta estas medidas para resolver subsidencia?

Los pozos tendrían el propósito de nivelar el agua subterránea en la Ciudad de México, el principal factor que ha provocado la subsidencia en esta y otras regiones, según advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2021.

En un artículo, Dora Carreón Freyre, del Centro de Geociencias, explicaba que el origen de la subsidencia es la extracción de fluidos que ocasionó que las capas del subsuelo se reacomodaran. “Eso hace que se vuelvan a acomodar y baje el nivel de la superficie“, abundó.

“La subsidencia por extracción de agua subterránea es muy grave en naciones como la nuestra, en Irán y China, donde las concentraciones urbanas se incrementan cada vez más y estamos agotando de una manera dramática los acuíferos”, señaló Carreón.

Zonas inhabitables, el peor escenario por los hundimientos en CDMX

Salazar Méndez retomó a geólogos de la UNAM, quienes señalaron en junio que la Ciudad de México tendrá zonas “inhabitables” en 10 años por los hundimientos de entre 10 y 30 centímetros al año.

“Va a ser complicado vivir en las zonas afectadas por todas las deformaciones y, obviamente, tendrías que rehacer completamente todas las colonias, infraestructura subterránea y superficial”, señaló el investigador mexicano.

Sin embargo, las consecuencias de la subsidencia ya son latentes en zonas como el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde la primera planta de edificios antiguos ya están bajo el suelo.

“Ya hay edificios del siglo XIX cuya primera planta está sumergida y hay edificios que se tuvieron que reestructurar en el siglo XIX con fachadas nuevas, pero los pisos de abajo que son de los siglos XVIII o XVII se hundieron completamente”. Alejandro Salazar Méndez

En el caso de estas edificaciones, que estaban hechas principalmente con piedra, se ocupa el mismo lugar y la planta baja se sube un piso para poder seguir ocupándolo en caso de no determinar que debe ser demolido, según el experto.

Clausurar el primer nivel o sellar la planta baja es posible en este tipo de edificios, pues “se hunden parejo“; sin embargo, esto es impensable para los edificios modernos, cuyos materiales se degradan con mayor rapidez, según el experto.

“Se deben destruir y construir otra vez, pues se vuelven inhabitables“, expresó.

[TE PODRÍA INTERESAR: Socavón de 10 metros colapsa el tráfico en Calzada Ignacio Zaragoza]

Al volverse inhabitables las construcciones, las autoridades deberían trasladar a millones de personas, lo cual luce inviable. “Nadie va a agarrar ese proyecto político a largo plazo“, dijo el especialista, quien llamó a tomar medidas de prevención.

El especialista también confesó que es difícil armar un pronóstico sobre las posibles soluciones al respecto, pues pueden surgir problemas adicionales con el paso del tiempo.

Éstas son las zonas afectadas por la subsidencia en CDMX y Edomex

El documento “Detección de zonas de subsidencia en México con técnicas satelitales” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que las siguientes alcaldías de la Ciudad de México sufren de hundimientos:

Venustiano Carranza e Iztacalco presentan hundimiento en todo su territorio, en algunas zonas con magnitudes mayores a 25 centímetros por año (cm/año).

e presentan hundimiento en todo su territorio, en algunas zonas con magnitudes mayores a (cm/año). Iztapalapa y Tláhuac presentan hundimiento en gran parte de su territorio, con máximos cercanos a 40 cm/año .

y presentan hundimiento en gran parte de su territorio, con máximos cercanos a . Gustavo A. Madero y Xochimilco tienen máximos de más de 20 cm/año .

y tienen máximos de más de . Cuauhtémoc y Benito Juárez también presentan hundimientos de alrededor de 10 cm/año en gran parte del territorio.

Fuente: INEGI

Imagen: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Alejandro Salazar Méndez analizó los datos del Inegi y encontró que el área con mayor subsidencia se encuentra cerca de la estación Tepalcates de la Línea A en la Alcaldía Iztapalapa. Entre 2021 y 2022, esta zona se hundió casi 40 centímetros (cm).

El geólogo mexicano también alertó por el hundimiento en la Estación Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (STCM).

“Tenemos deformaciones ya de casi 2 metros. Entonces, esta deformación está causando rompimiento de vigas, rompimiento de tuberías y, a largo plazo, estas infraestructuras se van a tener que reestructurar completamente o rehacer y ese es el problema, ya que al lado está la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Alejandro Salazar Méndez

Con respecto al Estado de México, el propio documento del Inegi alertó por la subsidencia en los siguientes municipios:

Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad (localidad de Xico) presentan hundimientos en toda su extensión, con máximos que superan los 35 cm/año .

y (localidad de Xico) presentan hundimientos en toda su extensión, con máximos que superan los . Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán tienen hundimientos en gran parte de su territorio con máximos de más de 25 cm/año

y tienen en gran parte de su territorio con máximos de más de Chalco y La Paz muestran hundimientos en localidades de gran concentración de población con máximos de 20 cm/año .

y muestran hundimientos en localidades de gran concentración de población con máximos de . Texcoco y Atenco son los municipios del Estado de México con los hundimientos de mayor magnitud, aunque en zonas poco concurridas.

Fuente: INEGI

Imagen: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Aunque la Ciudad de México y el Estado de México son los casos más críticos por su densidad poblacional, este fenómeno se extiende por todo el país. Según el Inegi, hay reportes de subsidencia en regiones de:

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Nayarit

El investigador mexicano ejemplificó que en el Bajío el descenso del terreno llega a los 10 centímetros por año debido al uso intensivo del agua para el riego agrícola.