Rise of the Ronin, el mundo abierto de las espadas gemelas que te convertirá en un guerrero

Espadas, un enorme y bello mundo abierto, combinaciones exquisitas de combos, variedad de armas y posibilidades de cambiar la historia conforme tus decisiones mínimas hacen de Rise of the Ronin, una de las mejores decisiones para tener en tu biblioteca de juegos este 2024. Checa esta reseña en UnoTV.com con los pros y contras del nuevo videojuego realizado por Team Ninja.

¿Qué hace atractivo a Rise of the Ronin?

Rise of the Ronin nos sitúa en el Siglo XIX, con la apertura de Japón al mundo occidental bajo el mandato del clan Tokugawa; han pasado varios años tras la guerra de unificación. Sin embargo, existen muchos opositores a la entrada de extranjeros al país; tu clan donde empiezas la historia es uno de ellos. Por lo que podrás ver, este juego equilibra sucesos históricos con una narrativa interesante y amena.

De entrada, tardarás mucho tiempo, solo en la creación de tus personajes, y es que tú formas parte de un clan secreto el cual entrena asesinos conocidos como los “filos (espadas) gemelos”, los cuales siempre andan en parejas desde que son niños. Por ello, desde el principio creas a los dos guerreros con los que te embarcarás en la historia. Las posibilidades de entrada son variadas, diferentes estilos, aspectos y hasta tatuajes le darán un toque único a tu aventura.

El sistema de combate es increíble, puedes escoger la personalidad de tus guerreros, y sobre eso determinar el arma más adecuada; además los combos y los botones apretados en el momento justo harán que los personajes principales realicen movimientos increíbles. Te llevará un poco de tiempo identificar las diferentes combinaciones que puedes realizar contra tus enemigos. Además, el peso de las decisiones que tomes van a determinar el desenlace de muchas historias dentro del juego.

Poder cambiar de un personaje a otro en tiempo real, hacen los combates más atractivos, que sumado a que de fondo puedas apreciar escenarios como el Monte Fuji, Yokohama, Kanagawa, Ota, Akasuka, Honjo, Fukagawa y muchísimos escenarios a lo largo de tres mapas de mundo abierto son aspectos que hacen a Rise of the Ronin una de las propuestas más interesantes para aquellos que gusten no solo de los videojuegos de acción, combate o estrategia, sino para aquellos amantes de la historia y cultura del país asiático.

La narrativa es perfecta al fundamentarse en un sistema de decisiones que te permite alterar hasta cierto punto los eventos, para crear tu propia historia, la misma que desde las primeras misiones introductorias ya está marcada por las decisiones que tomas; incluso desde la elección de tu forma de combate y las armas. Una trama y narrativa que tiene un toque excepcional; voces en español latino.

Otro punto fuerte del Rise of the Ronin, y quizá para muchos su punto débil, (depende de como te adaptes a la historia) es la forma de jugar. ¿Por qué también es un tanto negativo? Pues la cantidad de equipamiento y sistema de habilidades abruma un poco desde la entrada. En Rise of the Ronin contarás con diversas armas de corto y largo alcance, en total podrás equipar hasta 4 de estas (2 de cada una). El punto fuerte se centra en armas blancas como las catanas, lanzas y demás, las cuales tendrán diversos estilos de combate que irás aprendiendo y dominando a lo largo de que avances en la historia.

En Rise of the Ronin nos podemos subir a cualquier tejado, correr por encima de los edificios, impulsarnos con un garfio hacia nuevas alturas y alcanzar grandes velocidades desplegando unas enormes alas para planear. Todo ello con una fluidez muy dinámica, sin embargo, ante la inmensidad del mundo abierto, se podría tornar un tanto repetitivo (¿a alguien le recuerda a Elder Ring?).

Un punto negativo podría ser la cámara, la cual si bien tiene la intención de inmiscuirte más en el juego y la aventura, por ocasiones se pierde el hilo conductor de la pelea y la historia.

Sin duda este es el trabajo más ambicioso de Team Ninja que viene en exclusiva para el PS5 el cual con su mando único hará que en tus manos sientas cada espadazo, cada corte y cada sensación del juego. Así mismo, y para los amantes del gore, hay escenas donde verás teñirse mucho de color rojo a los enemigos.

Las misiones secundarias, a pesar del amplio mundo abierto, no pesan; pero te la vas a pasar increíble con la historia principal y la posibilidad de que para la siguiente ocasión de que lo terminas tomes decisiones diferentes que tendrás que combinar con estrategias bien fundamentadas para recorrer tu propia historia.

Con todos estos puntos a favor y en contra, nuestra calificación final es un 8, sin duda; con el Rise on the Ronin entenderás que el gran protagonista en realidad de la historia, es la espada.