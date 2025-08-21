GENERANDO AUDIO...

Se incrementó el calor en CDMX en tres decádas. FOTO: Shutterstock

Las muertes por golpe de calor en México aumentaron de manera exponencial en 2023 y 2024, con más de 4 mil casos y más de 300 defunciones registradas en cada uno de esos años, informó la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal. Durante este 2025 se ha registrado mil 200 casos y por lo que se realizarán cambios en el sistema de monitoreo.

La dependencia detalló que los estados del norte del país fueron los más afectados, entre ellos Sonora y Tamaulipas, además de la región de la Huasteca.

Muertes por golpe de calor en 2025

En lo que va de 2025, se han confirmado 40 muertes y mil 200 casos, aunque la cifra podría aumentar debido a que la temporada de calor aún no concluye.

Ante el incremento de muertes por altas temperaturas, la DGE anunció que este 2025 realizará un cambio en la versión del sistema de vigilancia epidemiológica para atender los efectos del cambio climático en la salud pública.

Ciudad de México registra aumento de temperatura

Durante el seminario virtual sobre Islas de Calor Urbanas en la Megalópolis, especialistas señalaron que la temperatura en la Ciudad de México ha subido 1.3 grados centígrados en los últimos 30 años, además del incremento de las temperaturas máximas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El fenómeno de la isla de calor urbana ocurre principalmente en zonas con mayor desarrollo urbano y se presenta por la noche, alcanzando valores de 3 a 5 grados centígrados más que en áreas rurales.

Impacto en la salud y en la calidad del aire

Expertos explicaron que las islas de calor urbanas no solo afectan la salud de la población, sino que también tienen un impacto en la calidad del aire, al contribuir a la formación de contaminantes secundarios como el ozono.

Las altas temperaturas facilitan la emisión de compuestos orgánicos volátiles y catalizan las reacciones químicas que se producen en la atmósfera, lo que incrementa la contaminación.

Autoridades ambientales advirtieron que actualmente no hay datos disponibles de 2025 sobre islas de calor, debido a que no existen redes de monitoreo específicas para este fenómeno en la capital.