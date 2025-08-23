Secretaría de Marina alerta ante nuevo lanzamiento de Starship, podrían caer fragmentos en el Golfo de México

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Space X

La Secretaría de Marina emitió un aviso náutico este sábado, donde alerta a navegantes sobre el vuelo número diez de la aeronave espacial “Starship Heavy” de la compañía Space X, luego de la caída de restos de misiones anteriores en territorio mexicano, específicamente en costas de Tamaulipas.

La Marina advirtió que, como parte de la misión, la aeronave podría soltar restos durante el ejercicio, los cuales representarían un riesgo potencial para la navegación en distintas áreas del Golfo de México.

El lanzamiento, programado para este sábado, se realizará entre las 18:30 y 21:34 horas. La misión tiene ventanas de respaldo entre el 23 y 28 de agosto, así como del 2 al 9 de septiembre.

¿Qué zonas de México podrían verse afectadas por el nuevo lanzamiento de Starship?

El aviso oficial detalla las zonas marítimas afectadas, con coordenadas que abarcan desde aguas cercanas a la costa de Tamaulipas hasta regiones más alejadas frente a Centroamérica y el Caribe.

En el documento se incluyen 30 puntos geográficos donde podrían registrarse caídas de fragmentos.

La Secretaría de Marina exhortó a embarcaciones, pescadores y empresas navieras a mantenerse informados, atender las precauciones de seguridad y evitar transitar por los polígonos señalados durante los horarios de la misión.

La información fue emitida en coordinación con Relaciones Exteriores y la empresa SpaceX, responsable del lanzamiento de la nave, que forma parte del programa de vuelos de prueba para misiones de gran capacidad.

Las autoridades remarcaron la importancia de atender este aviso debido a la naturaleza dinámica de la misión espacial y las posibles variaciones en las fechas programadas.

Un recuento a la situación de SpaceX y Tamaulipas

El martes 27 de mayo, SpaceX llevó a cabo el noveno vuelo de prueba de su megacohete Starship, el cual llegó al espacio pero la nave explotó antes de su descenso previsto a Tierra.

Ese día, el vehículo de lanzamiento despegó de las instalaciones de Starbase en Texas, EE.UU., pero el cohete Super Heavy explotó en lugar de realizar el amerizaje previsto en el Golfo de México.

Posteriormente, unos días más tarde, los restos se encontraron frente a Playa Bagdad, Tamaulipas.

A inicios de junio, la asociación civil CONIBIO Global encontró una bengala de fósforo, químico con potencial tóxico para humanos y animales marinos, como parte de los restos de la nave Starship.

“Al haber millones de partículas, es peligroso no solamente para los humanos, sino también para la fauna marina”, según dijo Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global.

¿Qué pasa con la basura espacial de SpaceX en Tamaulipas? | Foto: UnoTV

Entre la basura se encuentran toneladas de plástico, aluminio y metal, además de combustibles con el potencial de generar gases de efecto invernadero que, a la postre, pueden dañar la salud de personas susceptibles a problemas respiratorios, según el experto.

¿Cómo ha afectado Starship a la biodiversidad marina mexicana?

La organización detectó que, producto del lanzamiento de prueba de Starship, un nido de tortugas eclosionó y ocho quedaron compactados por la vibración del cohete.

Como consecuencia, al menos 800 tortugas no pudieron salir de sus nidos y murieron, de acuerdo con el presidente de Conibio Global.

“Las aves se espantan y tiran a los polluelos al mar a la superficie y mueren“, dijo.

Por otro lado, Elías Ibarra denunció que los pescadores han comenzado a tener números bajos porque las vibraciones de los cohetes de SpaceX ahuyentan a los peces, aunque esto también afecta a las aves de la zona.