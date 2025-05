GENERANDO AUDIO...

¿Cómo afectan las sequías a la agricultura? | Foto: Cuartoscuro

Las sequías y olas de calor han reducido el rendimiento global de trigo, maíz y cebada en todo el mundo, según un estudio de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

“Al vincular los datos agroclimáticos con la productividad agrícola, estimamos que las tendencias climáticas han provocado que los rendimientos globales actuales de trigo, maíz y cebada sean un 10%, un 4% y un 13% inferiores a lo que habrían sido en condiciones normales”. Fragmento del estudio

Sequías más intensas y aire más seco afectan a los cultivos

El aumento del calor y la sequedad del aire están afectando gravemente las cosechas en casi todas las regiones agrícolas del mundo, según reveló este nuevo estudio publicado en la revista PNAS.

La investigación liderada por David Lobell, del Centro de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente (FSE) de Stanford, confirma lo que muchos agricultores ya temen: las condiciones actuales están superando las predicciones de modelos climáticos anteriores.

Los investigadores hallaron que el rendimiento global de cultivos como la cebada, el trigo y el maíz ha disminuido entre un 4% y un 13% respecto a lo que se habría producido sin las recientes tendencias climáticas.

¿Fallaron los modelos climáticos?

Uno de los hallazgos más inesperados del estudio fue que los modelos climáticos subestimaron la magnitud de la sequía en regiones templadas como Europa y China, donde la sequedad del aire superó ampliamente las proyecciones.

En contraste, zonas como el Medio Oeste de Estados Unidos experimentaron menos impacto del previsto. Esta inconsistencia es crítica, ya que muchos programas de adaptación agrícola —como el uso de cultivos de maduración prolongada— fueron diseñados con base en esos modelos.

“Estas dos sorpresas son las más importantes para la producción mundial de alimentos”, señaló Stefania Di Tommaso, coautora del estudio.

Más allá del trigo: café, cacao y naranjas también en riesgo

Además de los granos, Lobell advirtió sobre la creciente presión climática sobre cultivos especializados como el café, cacao, aceitunas y naranjas. Aunque no afectan directamente la seguridad alimentaria, sí impactan la economía y el consumo diario.

“En todo caso, creo que los puntos ciegos se han centrado en cultivos especializados, donde no disponemos de tantos modelos, pero que son muy relevantes para los consumidores. Esto incluye productos como el café, el cacao, las naranjas y las aceitunas”. David Lobell

Todos estos cultivos han experimentado dificultades de suministro y aumentos de precios. Estos factores son menos importantes para la seguridad alimentaria, pero podrían ser más atractivos para los consumidores, a quienes de otro modo no les preocuparía el cambio climático, según el experto.

“La gente suele pensar que una pérdida del 5% no es gran cosa, pero ese porcentaje puede significar alimentos para cientos de millones de personas”, explicó Lobell.