Si los humanos se extinguieran, ¿cómo sería la Tierra un año después?

El mundo cambiaría radicalmente si los humanos desaparecieran. Foto: Shuterstock

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si los humanos desaparecieran de repente? Esta es la pregunta que un niño de 11 años le hizo a Carlton Basmajian, un profesor asociado de diseño urbano en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos.

“Si los humanos simplemente desaparecieran del mundo y pudieras regresar a la Tierra para ver lo que sucedió un año después, lo primero que notarías no sería con tus ojos.Sería con tus oídos”, respondió el académico.

“El mundo estaría en silencio”. Carlton Basmajian, Universidad Estatal de Iowa

“El mundo estaría en silencio. Y te darías cuenta de cuánto ruido hace la gente . Nuestros edificios son ruidosos. Nuestros coches son ruidosos. Nuestro cielo es ruidoso. Todo ese ruido se detendría”, agregó el experto en Curious Kids, una serie para niños de todas las edades del portal The Conversation.

¿Qué sucedería con las casas y los edificios si los humanos desaparecen?

El experto profundizo que si los humanos se extinguieran, en las casas ya no habría ningún servicio básico como luz o agua un año después. “Si no hay nadie en el suministro público de agua para gestionar las máquinas que bombean agua , entonces no hay agua”.

“No habría electricidad. Las centrales eléctricas dejarían de funcionar porque nadie las controlaría ni mantendría el suministro de combustible . Entonces tu casa estaría a oscuras, sin luces, televisión, teléfonos ni computadoras”, dijo.

Carlton contó que los hogares, así como los edificios se llenarían de polvo, los jardines crecerían y la hierva estaría en todas partes. También habría más ruido de insectos y de otros animales. También la fauna tomaría los vecindarios, desde ratones, marmotas, mapaches, zorrillos, zorros y castores hasta otros depredadores más grandes.

Árboles crecerían en medio de las banquetas

Después de sólo un año, las carreteras, autopistas, puentes y edificios tendría más o menos el mismo aspecto, comentó. Pero, destacó que una década más tarde, habrían grietas econ pequeñas plantas moviéndose a través de ellas. “Esto sucede porque la Tierra está en constante movimiento. Con este movimiento viene la presión, y con esta presión vienen las grietas. Con el tiempo, las carreteras se agrietarían tanto que parecerían cristales rotos, e incluso crecerían árboles a través de ellas”.

Incendios y los animales que desaparecerían

“Los incendios ocurrirían con frecuencia. Los rayos pueden caer sobre un árbol”ol o un campo e incendiar la maleza, o golpear casas y edificios. Sin gente que los apague, esos incendios continuarían hasta extinguirse por sí solos”, dijo el experto sobre lo que pasaría si los humanos desaparecen de la Tierra.

Y agrego que los animales de granja serían presa fácil para osos, coyotes, lobos y panteras. “¿Y las mascotas? Los gatos se volverían salvajes, es decir, se volverían salvajes, aunque muchos serían presa de animales más grandes. La mayoría de los perros tampoco sobrevivirían”.

Y concluyó que la pregunta del pequeño revela cómo tratamos la Tierra y cómo los humanos deberían evaluar cómo interactúan con el medio ambiente.