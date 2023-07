Siete de los nueve umbrales para la vida en la Tierra ya quedaron rebasados: ¿cuáles son?

¿Cuáles son los 9 umbrales para la vida en la Tierra? | Foto: Pexels

Los nueve umbrales para la vida en la Tierra son “los límites planetarios cuantitativos dentro de los cuales la humanidad puede seguir desarrollándose y prosperando a futuro”, según la UNAM. Expertos aseguran que siete de ellos ya fueron transgredidos, aun cuando no deberían haberse rebasado.

¿Cuáles son los umbrales para la vida en la Tierra?

Los Límites del Sistema Terrestre (ESB, por sus siglas en inglés), también conocidos como los umbrales para la vida en la Tierra son los siguientes:

Agotamiento del ozono estratosférico: La capa de ozono estratosférico filtra la radiación ultravioleta (UV) del Sol. Si disminuye, más UV alcanzará el nivel del suelo, causando una mayor incidencia de cáncer de piel y daños en los sistemas terrestres y marinos. Pérdida de la integridad de la biósfera: La demanda de alimentos, agua y recursos naturales causa una grave pérdida de biodiversidad y conduce a cambios en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y extinciones masivas. Contaminación química: Las emisiones de sustancias tóxicas como los contaminantes orgánicos sintéticos, compuestos de metales pesados y materiales radiactivos, pueden tener efectos potencialmente irreversibles en los organismos vivos y en el entorno físico. Cambio climático: La evidencia reciente sugiere que la Tierra, que ahora pasa de las 390 partes por millón de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, ya ha traspasado el límite planetario y se acerca a varios de los umbrales del sistema terrestre. Acidificación oceánica: Alrededor de una cuarta parte del CO2 que la humanidad emite a la atmósfera se disuelve en los océanos, formando ácido carbónico que altera su química y disminuye el pH del agua superficial, condicionando la vida marina. Consumo de agua dulce y ciclo hidrológico mundial: Para 2050 es probable que alrededor de 500 millones de personas sufran estrés hídrico, lo que aumentará la presión para intervenir en los sistemas de agua, según la UNAM. Cambio de sistema de tierras: Los bosques, pastizales y humedales se han transformado en tierras agrícolas. El cambio en su uso provoca graves reducciones en la biodiversidad, y tiene impactos en los flujos de agua. Flujos de nitrógeno y fósforo hacia la biósfera y los océanos: Los ciclos biogeoquímicos de estos elementos han sido modificados en procesos industriales y agrícolas. Ambos son esenciales para el crecimiento de las plantas. Una fracción de éstos llega al mar y puede empujar a los sistemas marinos a través de sus propios umbrales ecológicos. Carga de aerosol atmosférico: Los aerosoles son fundamentales en el ciclo hidrológico que afecta la formación de nubes y los patrones de circulación atmosférica a escala mundial y regional, como los sistemas monzónicos en las regiones tropicales. La contaminación altera la carga de aerosoles.

Siete umbrales se rebasaron en menos de 15 años

En 2009, cuando el Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC, por sus siglas en inglés) estableció los ESB, sólo tres fronteras habían sido transgredidas: el calentamiento global, la integridad de la biósfera y el ciclo del nitrógeno.

En noviembre de 2021, la BBC alertó que ya se habían rebasado al menos cuatro. Para 2023, siete de los nueve umbrales para la vida en la Tierra ya fueron cruzados y ponen en riesgo la vida en la biósfera, según la UNAM.

¿Qué limites faltan por cruzarse?

Únicamente dos umbrales para la vida en la Tierra se encuentran en rangos aceptables, de acuerdo con el reporte de la máxima casa de estudios de México:

Capa de ozono

Cambio de sistema de tierras

Los expertos de la UNAM precisan que el ozono estratosférico estuvo fuera de los límites por algún tiempo, pero logró estabilizarse. Además, el cambio de sistema de tierras no ha llegado a su borde; sin embargo, “se encuentra muy cerca de rebasarlo”.

¿Qué podría pasar si se rebasan los nueve umbrales para la vida en la Tierra?

“Cruzar estos límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles a escala planetaria”, dicen los expertos mexicanos. Los ESB sólo son parámetros sobre las condiciones idóneas que permiten la vida en la Tierra.

Y se establecieron para remarcar la manera en que éstas habían entrado a un proceso de desestabilización con la llegada de nuestra civilización al llamado Antropoceno, una nueva era no oficial caracterizada por el impacto global de la actividad humana en todos los ecosistemas terrestres.

¿Cómo es que se establecieron estas barreras?

Un grupo de 28 científicos del SRC, liderado por el investigador Johan Rockström, se reunieron para buscar los límites planetarios cuantitativos.

Su primera alerta no logró los resultados esperados, según la UNAM, y en 2023 publicaron un estudio en la revista Nature llamado “Safe and just Earth system boundaries“. En dicha investigación, urgieron la necesidad de una transformación global en todos los umbrales para la vida en la Tierra.

“Dicho cambio debe ser sistémico en los sectores energético, alimentario, urbano y de otro tipo; abordar los impulsores económicos, tecnológicos, políticos y otros de la modificación del sistema terrestre, así como garantizar el acceso de los pobres a través de reducciones y reasignaciones del uso de recursos”. Estudio “Safe and just Earth system boundaries”

Graciela Raga, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, señaló la relevancia de unir las diferentes problemáticas que amenazan la vida en el planeta. Y llamó a no pensar que no existe una solución, sino a establecer una respuesta más grande.