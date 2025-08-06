Sigue la trayectoria de la tormenta tropical Ivo con el celular, se prevén lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó la tarde de este miércoles 6 de agosto sobre la formación de la tormenta tropical ‘Ivo’, localizada frente a las costas del Pacífico mexicano.
La tormenta tropical Ivo se localiza al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca; su centro se mantiene a 310 km al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), alertó la Conagua a través de un comunicado.
“Se prevén lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca”.Conagua
Cómo seguir la tormenta tropical Ivo con el celular
Ivo se puede seguir a través de la app y plataforma de Zoom Earth, en donde el usuario puede acceder a todas las actualizaciones y pronósticos, ya que, permite rastrear la trayectoria de la tormenta tropical en tiempo real, con vectores que muestran su punto actual y la dirección de su trayectoria.
Esta plataforma ofrece el estado de la tormenta tropical en tiempo real con horas, velocidad del viento y presión.
- Hurricane Tracker (National Hurricane Center Data)
La aplicación Hurricane Tracker, disponible únicamente para iOS, permite acceder a los datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
A través de su app, el usuario puede conocer en tiempo real la trayectoria de distintos fenómenos meteorológicos como es la tormenta tropical Ivo.
- SMN / CONAGUA Clima
Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con tomas satelitales que muestran cómo se comportan las condiciones meteorológicas alrededor de México.
Dicha herramienta captura de manera más directa la magnitud de fenómenos como esta tormenta tropical y se puede consultar así:
- Ingresar a www.smn.conagua.gob.mx
- Dar clic en “Imágenes de satélite” del menú derecho
- Seleccionar la opción de “México”
El pronóstico de Conagua sobre la tormenta tropical Ivo
Según la Conagua, las bandas nubosas de la tormenta tropical Ivo ocasionarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura con posibles trombas marinas en las costas de ambos estados.
“Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, destacó la Conagua.
El instituto exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.