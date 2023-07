Slowjamastán, la micronación creada por un DJ en el desierto de EU: ve su ubicación en GoogleMaps

Slowjamastán, la micronación de un DJ | Fotos: Google Maps y slwjamastan.org

Slowjamastán es una micronación creada por el DJ Randy Williams, mejor conocido como R Dub!. Ubicada en el desierto de Salton City, California, el nombre de esta entidad está basado en el show por radio “Sunday Night Slow Jams“, conducido y producido por su sultán. En Unotv.com te contamos cómo ubicar a este Estado en Google Maps.

Slowjamastán, el país de un DJ: ¿cómo es posible?

Randy “¡R Dub!” Williams, un DJ nocturno de “Slow Jams” de San Diego, creó un país con el nombre “Slowjamastán” y también se autoproclamó Sultán. Cabe destacar que no se trata de una nación reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni por otros países.

La misión de vida de Williams era conocer los 193 países del mundo y lo logró. Producto de su pasión por viajar y visitar naciones nuevas, creó “Los Territorios Unidos de la Nación Soberana de la República Popular de Slowjamastán“, nombre oficial de la micronación.

Ver más

¿Pero cómo lo hizo? A sus 46 años, compró un terreno de 44 mil metros cuadrados en el desierto de California y ahí fundó su propia micronación. La página web de Slowjamastán precisa que fue fundada el 15 de septiembre de 2021 y obtuvo su independencia el 1 de diciembre de ese mismo año.

Según su portal oficial, se encuentra dentro del Condado Imperial, al sur de California. Cubre 11 mil acres de tierra, paralelo a la ruta 78 del estado, entre las ciudades estadounidenses de Ocotillo Wells y Westmorland.

¿Cómo ubicar a esta micronación en Google Maps?

A pesar de que no es una nación con reconocimiento internacional, Slowjamastán aparece en Google Maps. Para encontrarlo, es necesario ingresar las siguientes opciones:

Slowjamastán

República de Slowjamastán

El portal de Google precisa que la dirección exacta es: California-78, Salton City, CA 92275, Estados Unidos. Asimismo, ofrece una imagen en la que se ve el letrero de bienvenida al país.

Google Maps permite apreciar que, tal como lo describe el portal oficial de la micronación, se encuentra en un desierto y sólo colinda con la carretera estatal 78 de California.

Cabe destacar que la capital de Slowjamastán es Dublandia y cuenta con 12 estados que los usuarios de internet pudieron nombrar por un precio de 10 mil dólares, equivalente a 168 mil 498 pesos.

Además, es posible adquirir la nacionalidad slowjamastaní por internet, ya que no se trata de una nación oficial para la que se deban hacer trámites de naturalización.

¿Cómo puedes convertirte en ciudadano de Slowjamastán?

Para convertirse en ciudadano de Slowjamastán, sólo hay que llenar un formulario por internet en el siguiente link. Obtener la ciudadanía de esta micronación no tiene costo y debes llenar los siguientes apartados:

Suscríbase/siga las cuentas de redes sociales de nuestra nación TikTok Twitter YouTube Instagram Facebook Slowjamastan Consulate LinkedIn page Slowjamastan Consulate Facebook page

Completar la aplicación de ciudadanía Nombre y apellido Email Redes sociales País de nacimiento Residencia actual (ciudad, estado, país) ¿Por qué quieres ser ciudadano de Slowjamastán?

¿Seguirás las leyes y regulaciones de Slowjamastan? Absolutamente. He leído y comprendido todas las leyes y reglamentos de Slowjamastan No, soy un ser humano horrible que conduce despacio en el carril de adelantamiento Espera, ¿tienes leyes?

Prometo (debe marcar todo) Mostrar siempre mi lealtad y apoyo a la República de Slowjamastan. Mostrar lealtad al sultán. Nunca toques mumble rap dentro de las fronteras de la República de Slowjamstan. Siempre coma queso en tiras de la manera correcta (tire de las cuerdas, nunca muerda el palito). Deseche la caja después de que me haya comido la última dona/pedazo de pizza. Escuche el himno nacional de Slowjamastan un mínimo de tres veces.

Finalmente, no olvides suscribirte/seguir todos nuestros canales de redes sociales. ¡Con seguridad! Estoy en ello. Soy demasiado perezoso para pasar tres minutos haciendo esta tarea extremadamente fácil para mostrar mi agradecimiento por esta generosa oportunidad de ciudadanía. Soy un perdedor.



Actualmente, Slowjamastán tiene 440 ciudadanos y cuando una persona adquiere la ciudadanía de manera oficial, aparece en la página especial de ciudadanos.

Más detalles sobre esta excéntrica micronación

El estado tiene su propio pasaporte y una moneda propia, el “Doble”. También tiene un himno nacional, la zona horaria SST (Slowjamastan Standard Time) y un himno nacional que se toca en varias ocasiones (“I think it’s gonna be an awesome place”) y algunas leyes cómo la prohibición del calzado crocs y los slow-jams como música preferida.

también cuenta con su propia guardia de seguridad, la policía fronteriza de Slowjamastán y una pequeña flota de vehículos oficiales, entre ellos un camión de bomberos y una camioneta que se anuncia como “PORDER BATROL“.

Ver más

En esta micronación se habla inglés, con un acento extranjero en general, además de español y portugués. Su lema es Libertas. Honor. Respectus. (Libertad. Honor. Respeto). Su animal nacional es el mapache de cola anillada y sus géneros musicales predilectos son: Slow Jams, Bossa Nova y Hip Hop de los 90.

Finalmente, Slowjamastán tiene el reconocimiento oficial de “la mamá del Sultán”. Tal como lo dejan ver sus lineamientos, leyes e historia, se trata de la creación de Randy Williams, quien no se quedó con las ganas de crear su propia micronación tras visitar la República de Molossia. A pesar de pedir su reconocimiento a Estados Unidos y Joe Biden, no lo ha conseguido.