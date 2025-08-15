GENERANDO AUDIO...

SpaceX se enfocará en Super Heavy en el vuelo de Starship. FOTO: AFP

SpaceX alista la décima prueba de vuelo de Starship enfocado en el cohete Super Heavy para el domingo 24 de agosto, con ventana de lanzamiento a partir de las 18:30 horas.

Después de investigar la pérdida de la nave en el vuelo 9 y la anomalía de fuego estático en la nave 36, SpaceX realizó cambios de hardware y procedimientos para mejorar la fiabilidad.

Mejoras tras incidentes previos

La misión buscará ampliar las capacidades operativas del cohete Super Heavy con pruebas de combustión de aterrizaje y el primer despliegue de carga útil de Starship, además de experimentos de reentrada para regresar la etapa superior al sitio de lanzamiento.

Durante el vuelo, el propulsor ejecutará experimentos para recopilar datos reales de rendimiento.

Seguirá una trayectoria hacia un punto de aterrizaje en el Golfo de México

Tras la separación de etapas, girará de forma controlada e iniciará una combustión de retorno

Uno de los tres motores centrales será apagado intencionalmente para probar la capacidad de aterrizaje con un motor de respaldo

Terminará la maniobra con solo dos motores centrales antes de apagarse sobre el océano

Objetivos de la etapa superior

La etapa superior llevará a cabo:

Despliegue de ocho simuladores Starlink en trayectoria suborbital

en trayectoria suborbital Reencendido de un motor Raptor en el espacio

en el espacio Pruebas para el regreso controlado a la base, incluyendo el uso de placas térmicas alternativas y modificaciones para reducir puntos calientes detectados en vuelos anteriores

El perfil de reentrada buscará poner a prueba los límites estructurales de los flaps traseros en condiciones extremas.

Próximos pasos para Starship

SpaceX continúa aprendiendo de cada prueba para optimizar el diseño de Starship y Super Heavy. Con la producción activa en Starfactory (Starbase) y nueva infraestructura en Texas y Florida, la empresa apunta a un sistema de lanzamiento rápido y totalmente reutilizable.