Stellar Blade… ¿Será la nueva joya con potencial para ser un GOTY entre la controversia?

Stellar Blade viene a buscar acomodarse en un nicho. FOTO: Captura | PlayStation

De la mano de un pequeño estudio coreano llamado SHIFT UP, que solo había lanzado al mercado un par de juegos populares para celulares como “Destiny Child” o el recientemente “Goddes of Victory”: NIKKE, apoyados y publicados por Sony Interactive Entertainment, recibieron una gigante oportunidad que sin duda no desaprovecharon con Stellar Blade, un juego que se perfila como uno de los mejores del año.

A ese pequeño estudio, se les dio la oportunidad de probar suerte con un juego “triple A”. Esto puede sonar intimidante por qué algunos pensarán que al ser un estudio pequeño y que sólo se dedicaba a los juegos para móvil no iba a poder con el paquete, los más escépticos incluso señalaron que no habría manera alguna de lanzar un videojuego para una consola de última generación saliera bien, pero cuál historia de Cenicienta, afortunadamente para nosotros, Playstation confió en la compañía y todo apunta que la misma tiene potencial a futuro, pero vamos por partes.

Ver más Stellar blade es muy bueno, más de lo que parece. Si te sentó "mal" las notas medias, es mejor omitirlas. ✨



Con el parche tienes el new game + que es perfecto porque el juego tiene zona de no retorno y lamentablemente te puedes perder mucho contenido si continuas la historia. pic.twitter.com/VDadJvaveI — Ray Snakeyes (@Raysnakeyes) April 25, 2024

¿De qué va el Stellar Blade?

Stellar Blade es un RPG de acción en tercera persona que nos sitúa en los zapatos de la protagonista Eve, un androide en un futuro lejano cuya misión será derrotar a los Naytiba, seres que tomaron control del planeta Tierra al expulsar a la humanidad.

¿Suena similar a algo? No es secreto que el juego está altamente inspirado en el videojuego “Nier Automata”, incluso el mismo productor y diseñador de Stellar Blade, Kim Hyung-tae, ha confirmado este hecho. Aunque claramente es una idea diferente. Tras haber progresado en la historia, nos daremos cuenta de que el cast de personajes es muy carismático e incluso algunos personajes secundarios te hacen tomarles mucho cariño. No es muy innovador, pero tampoco lo hace mal, sin duda es un acierto increíble del Stellar Blade, de entrada. Personajes bien desarrollados que te hacen clic.

Stellar Blade entre la polémica y el desarrollo de una buena historia

No es un secreto, tampoco que el juego se vio envuelto en algunas polémicas previas, pero después de jugar ya más de 28 horas, honestamente nos parecen infundadas. El personaje de Eve pese a su diseño sugerente, que causó que en varios países se clasificara para mayores de edad no tiene importancia, podrían cambiar el diseño del personaje y eso no haría mejor o peor al juego, la personalidad de la protagonista se da a respetar y se le toma mucho cariño, entrando fácilmente en el top de personajes femeninos en los videojuegos. No dudamos que la gente va a terminar teniéndole cariño a Eve como lo hicieron con 2B de “Nier automata”, o hasta en su momento con la propia Bayonetta.

Un gran acierto de Eve, en Stellar Blade es que se demuestra que lo que realmente vale la pena e importa es lo bien escrito que esté el personaje en cuestión. Ahora, en cuanto al gameplay es un hack and slash que toma mucho de varias franquicias. Su sistema de combate es fluido, parecido a lo que ya vemos típico en la saga “Devil May Cry”, incluso toma mecánicas de soulslike, ya que podemos ver un sistema parecido a los Estus de “Dark Soul” cuando descansamos en un lugar seguro, o incluso toma parrys precisos y veloces que nos ofrece Sekiro. Ya más avanzado en la trama, incluso hay un mundo abierto para satisfacer el deseo de exploración que llevamos todos dentro. Sin duda el Stellar Blade es un coctel amplio y variado en su gameplay de oportunidades para todos.

¿Por qué vale la pena tenerlo?

Stellar Blade. FOTO: Captura | PlayStation

El Sistema de misiones secundarias es muy bueno. No es broma cuando decimos que hubo varios días que jugábamos varias horas sin el más mínimo progreso en la historia principal por las ganas de mejor seguir una misión secundaria y perdernos en el camino buscando cosas y explorando el lugar, solo para al fin regresar y que aparezca otra misión secundaria que se roba nuestra atención.

El diseño de personajes es muy llamativo y el diseño de enemigos es de lo mejor que podrías ver, te darán pesadillas con esos enemigos, pese a que en algunas misiones secundarias se reciclan jefes, su diseño es increíble. El sistema de personalización es también altamente variado, hay muchos diseños de ropa y hay diferentes objetos que pueden cambiar dependiendo tu estilo de juego, como por ejemplo tal vez seas un jugador más casual que se equipe la exoespina de defensa y los objetos para potenciar la curación recibida y así no sufrir tanto o está el estilo de la persona que le gusta la acción y se equipa el objeto que te sube el ataque, pero te aumenta el daño recibido. Así, cada quien puede encontrar su estilo y look de juego favorito.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Aparte de todo esto, podemos contar con el juego completamente doblado y subtitulado en varios idiomas, incluyendo el español Latino. Esto ya debería de ser una costumbre que todas las compañías grandes deberían hacer, a título personal considero su punto más fuerte es la banda sonora. Te volará la cabeza oír con audífonos esa banda sonora, con tal vez más de 100 canciones diferentes que te transmiten distintas emociones. Tomando en cuenta que la compañía ha dicho que la música era muy importante para ellos, no decepcionaron en este aspecto. No va a ser una sorpresa que a final de año se lleve unos cuantos premios en esta categoría, sin problemas.

¿Hay fallas en el juego?

Hay unas partes que no son realmente intuitivas hacia dónde tienes que ir. También el sistema para escanear es bastante pobre, ya que las cosas que te muestra son a veces invisibles si no prestas mucha atención, pero algo que nos parece fatal es la falta de un mini mapa en algún lugar de la pantalla, y más cuando buscas realizar las misiones secundarias.

Con el pasar de las horas, los combos también lucen limitados, por lo que tampoco vas a variar mucho en la secuencia de botones que elijas para cualquier enemigo, pero sin duda y pese a estos detalles, Stellar Blade es un juego que hace pocas cosas mal, causa adicción, y sin duda te atrapa con esos temibles enemigos y una banda sonora espectacular. Sin duda es un gran comienzo en la franquicia de los “triple A” para la compañía, tienen un futuro prometedor y una entrega de 9 para arriba. No puede faltar en tu colección.