Tecnología de pulsación de teclas ayuda a despedir a Suzie Cheikho, mujer australiana en home office

La tecnología de pulsación de teclas | Foto: Pexels-Instagram (@mz_louisvuitton)

Una compañía de seguros usó tecnología de pulsación de teclas para poder despedir a Suzie Cheikho, una trabajadora australiana. La empresa utilizó el mecanismo en la computadora portátil de la mujer para probar si estaba trabajando en sus horas designadas, y “terminó terriblemente para ella”, según The New York Post (TNYP).

El caso de Suzie Cheikho, despedida en Australia

Suzie Cheiko, exconsultora de Insurance Australia Group (IAG), fue despedida el pasado 20 de febrero. La mujer australiana presentó una solicitud de despido injustificado ante la Comisión de Trabajo Justo (FWC). Contrario a lo que esperaba, la institución determinó que fue despedida por una “razón válida de mala conducta“, según TNYP.

La empresa la despidió asegurando que no cumplía con los plazos y las reuniones, además de estar ausente y ser imposible de contactar. Cheikho era la encargada de crear documentos de seguro y cumplir con los plazos reglamentarios. Por no completar una tarea, el regulador de la industria multó a IAG.

Ver más

Ante su despido, Suzie afirmó que su empleador tenía un “plan premeditado para sacarla del negocio y fue atacada por sus problemas de salud mental”, de acuerdo con el medio estadounidense

Sin embargo, la FWC encontró que desde noviembre de 2022 recibió una advertencia formal sobre su rendimiento y se le puso en un plan de mejora del rendimiento con tecnología de pulsación de teclas, el cual terminó por validar la decisión.

¿Cómo funciona y qué reveló la tecnología de pulsación de teclas?

La tecnología de pulsación de teclas mide la actividad de tecleo de la persona. Este mecanismo permitió saber cuánto tiempo Suzie Cheikho estuvo presionando físicamente su teclado en un lapso de 49 días hábiles de octubre a diciembre de 2022.

Hasta el momento, no se ha precisado qué herramienta se usó. Sin embargo, existen aplicaciones que calculan con precisión los golpecitos que la persona da en la barra espaciadora, contando así las palabras que se escriben.

Gracias a la tecnología, se encontró que no trabajó las horas registradas durante 44 días, comenzó tarde 47 días, terminó temprano 29 días y realizó cero horas de trabajo en 4 días, según retoma TNYP.

Asimismo, la australiana promedió 54 brazadas por hora durante la duración de su vigilancia, lo que mostró que “no se presentaba para trabajar ni realizaba el trabajo según lo requerido”.

El vicepresidente de FWC, Thomas Roberts, dictaminó que la evidencia mostraba que Cheikho “no estaba trabajando como se le pedía durante su horario de trabajo designado” mientras estaba monitoreada.

¿Qué dijo Suzie Cheikho sobre esta tecnología?

Ante las revelaciones de la tecnología de pulsación de teclas, Suzie Cheikho dijo en una reunión formal que no creía que los datos fueran ciertos. Sin embargo, no mostró evidencia de que hubiera estado en línea y trabajando cuando el informe mostró que no lo había hecho, según TNYP.

“A veces, la carga de trabajo es un poco lenta, pero nunca he dejado de trabajar (…) Quiero decir, puedo ir a las tiendas de vez en cuando, pero eso no es para todo el día. Necesito tomarme un tiempo para considerar esto y presentaré una respuesta”. Suzie Cheikho

Ver más

La australiana no pudo explicar por qué su rendimiento laboral era tan bajo. Finalmente, argumentó problemas personales que deterioraron su salud mental. “Creo que ha afectado mi rendimiento y mi trabajo”. Además, argumentó usar otras herramientas para desempeñarse en su trabajo, lo cual no se contabilizó por la tecnología de pulsación de teclas.

Ante la FWC, el empleador aseguró que previamente le indicó a Cheikho la importancia de usar la computadora. La conclusión fue que, si bien las razones de la ausencia de Suzie podían ser serias y reales, “el despido del solicitante no fue severo, injusto o irrazonable”. Por esta razón, se desestimó su solicitud.