Telescopio James Webb muestra visualización en 3D de 5 mil galaxias

Cada segundo del video equivale a viajar 200 millones de años luz. | Foto: NASA.

El Telescopio James Webb volvió a colocar la mirada del mundo en el espacio. Y es que, el potente instrumento de la NASA consiguió una nueva visualización en 3D donde se muestran alrededor de 5 mil galaxias en su máximo esplendor. Ofreciendo una increíble y relajante vista del universo.

¿Qué muestra la nueva visualización de la NASA?

La nueva visualización en 3D de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestra aproximadamente 5 mil de las 100 mil galaxias que se encuentran en una pequeña parte de Extended Groth Strip, una región entre las constelaciones Ursa Major y Bootes.

Las imágenes muestran, en primer lugar, las galaxias más cercanas y complejas, ubicadas a unos pocos miles de millones de años luz de la Tierra. Para posteriormente dar paso a las galaxias más alejadas de la Tierra, las cuales muestran las diferentes etapas de la historia y evolución del universo. De hecho, a medida que la cámara se aleja, cada segundo equivale a viajar 200 millones de años luz en el conjunto de datos y ver 200 millones de años más en el pasado.

Sin embargo, uno de los elementos más importantes y lejanos que es posible apreciar en la visualización es la Galaxia de Maisie, un objetivo de gran interés para los astrónomos que se formó unos 390 millones de años después del Big Bang, o hace unos 13 mil 400 millones de años.

La visualización de Maisie no sólo es importante porque es una de las primeras galaxias extremadamente distantes y brillantes encontradas por el Webb, sino porque es ejemplo de una galaxia temprana que sólo Webb podía ver gracias a sus instrumentos que pueden capturar la luz de estas primeras galaxias, que se ha desplazado a longitudes de onda infrarrojas por la expansión del universo.

¿Por qué es importante la nueva visualización del Telescopio James Webb?

Este paso en la observación espacial es importante para los especialistas, ya que, según Rebecca Larson del Instituto de Tecnología de Rochester en Rochester, Nueva York, “antes no podíamos estudiar galaxias como la de Maisie porque no podíamos verlas. Ahora, no solo podemos encontrarlos en nuestras imágenes, sino que también podemos descubrir de qué están hechos y si difieren de las galaxias que vemos cerca”.

De acuerdo con la NASA, esta visualización no sólo muestra hasta dónde puede observar el telescopio James Webb, sino también cuánto se basa en los logros del Hubble. En muchos casos, las observaciones de Hubble, junto con los datos de Webb de CEERS Survey, permitieron a los investigadores determinar qué galaxias estaban realmente lejos (las galaxias de interés del universo primitivo) y cuáles estaban cerca, pero tan polvorientas que su luz visible estaba oscurecida.

Con estas observaciones el próximo objetivo de los investigadores es aprender sobre la formación de estrellas en estas primeras galaxias.

La visualización en 3D de las 5 mil galaxias fue lograda como parte de la Encuesta CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science), indicó la NASA.