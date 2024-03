Tendrá IPN misión con la NASA a la estratósfera terrestre a finales de 2024

En diciembre el IPN participará en una misión de la NASA Foto: Shutterstock/Freepik

Este año, el IPN participará en la Antártida por primera vez en una misión suborbital a la estratósfera con un módulo propio en un ejercicio de la NASA en el que también participará la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el ejercicio se llevará a cabo a finales de diciembre de este año, así como durante enero de 2025, con un vuelo que partirá de la base estadounidense McMurdo, en el extremo de la isla Ross, cercana a Nueva Zelanda en el polo sur, desde donde partirá el módulo politécnico EMIDSS-6 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems version 6).

¿De qué trata la misión del IPN y la NASA?

Mientras que, según el Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN, la misión especial denominada FY25, que llevará en coordinación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo la primera fase de instrumentación para la identificación de contaminantes en la estratósfera, principalmente microplásticos.

Asimismo, para ello se capturarán imágenes del entorno, con el módulo EMIDSS-6, y estarán relacionadas con la altitud durante el ascenso de la plataforma hasta su punto máximo de flotación.

Con esto, los investigadores recabarán y almacenarán datos para el desarrollo de gráficos, a fin de conocer el entorno estratosférico en latitudes bajas, para lo que se registrarán valores como temperatura, humedad, humedad relativa y radiación ultravioleta a través de dispositivos de grado comercial.

Al respecto, el investigador del CDA y líder del proyecto, Mario Alberto Mendoza, destacó que el módulo EMIDSS-6 tendrá una trayectoria de revolución de 15 días en la estratósfera, equivalente a una vuelta alrededor de la Tierra, durante los que estará a bordo de globos de superpresión (SPB), debido a que éstos permiten alcanzar un nivel alto de flotación.

De igual forma, destacó que dicho punto en la Antártida fue elegido porque el vórtice polar permitirá al globo mantener una altura constante durante más tiempo, al tratarse de un sistema persistente de alta presión, con un patrón de circulación atmosférica único.

Toda vez que, entre los preparativos, destaca que en julio la NASA someterá al EMIDSS-6 a evaluaciones técnicas estrictas y de compatibilidad electromagnética, mientras que el equipo de trabajo para la misión estará integrado por expertos del IPN, de los institutos de Ciencias Aplicadas y Tecnología, y de Ingeniería, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) y el Molina Center for Energy and the Environment (MCE2).