¿”The Last of Us” podría ser real? La ciencia confirma la posibilidad de una pandemia por hongos

¿Es posible una pandemia de hongos como en “The Last of Us”? | Foto: HBO y Pixabay

La serie “The Last of Us” propone un futuro post-apocalíptico en el que el hongo “Cordyceps” provocó una pandemia mundial zombie. Gracias al tema basado en el videojuego de 2013, la ciencia responde que un escenario similar sí podría ser posible, pero no exactamente como se muestra en el programa transmitido por HBO Max.

¿Es posible una pandemia con hongos como en “The Last of Us”?

Una pandemia provocada por hongos es posible en la vida real, aunque ninguna especie de hongo actualmente conocida por la ciencia representa una amenaza pandémica inmediata para los humanos, tal como aparece en la serie “The Last of Us“, según Norman Van Rhijn, micólogo que investiga infecciones fúngicas en la Universidad de Manchester.

Sin embargo, las infecciones por hongos presentan un aumento en todo el mundo y la posibilidad de que surjan nuevos superpatógenos del reino de los hongos es latente.

“No me sorprenderá que surjan más hongos como patógenos humanos, que se vuelvan más difíciles de tratar y más infecciosos”, dice Tom Chiller, jefe de la rama de enfermedades fúngicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Un factor que se menciona en “The Last of Us” y que es cierto es que el aumento de las temperaturas globales pueden aumentar la amenaza de infecciones por hongos, como en los brotes de Candida auris en tres continentes durante la década de 2010, propiciados principalmente por el cambio climático, según expertos.

El hongo Cordyceps afecta a las hormigas

El hongo Cordyceps es real, pero no como lo muestran en la serie “The Last of Us“, sino que sus más de 500 especies tienen una amplia variedad de hospederos; la mayoría son parásitas de insectos de varios órdenes y de arácnidos, de acuerdo con la Revista Mexicana de Biodiversidad.

La investigación realizada por Business Insider también muestra que los principales afectados son especímenes de hormigas. El hongo crece dentro del cuerpo, hace que el huésped suba hacia arriba y luego brota de su cabeza y libera esporas, intentando expandirse por todas partes.

¿Los hongos pueden afectar al cerebro humano como en “The Last of Us”?

El Cordyceps no sólo no puede sobrevivir a la temperatura del cuerpo humano, sino que la revista de la UNAM enlista componentes bioactivos benéficos para la salud humana como la cordicepina, un metabolito secundario con propiedades anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorias.

No obstante, sí existen hongos que pueden afectar el cerebro y el comportamiento humano, aunque no como lo muestra la serie “The Last of Us“. Tal es el caso de la psilocibina, el compuesto alucinógeno de las setas mágicas. El cornezuelo del hongo también tiene fama de alterar la mente humana, según David Hughes, micólogo que estudió Cordyceps.

Otro ejemplo es el hongo etanol, presente en la cerveza y que es el encargado de afectar el comportamiento del consumidor. Por otro lado, Cryptococcus también puede propagarse desde los pulmones al cerebro y causar meningitis, alterando el comportamiento humano desde el cerebro.

¿El “Cordyceps” podría afectar y transmitirse entre personas?

Hughes aclara que los hongos que alteran la mente “no saltan a nuestro cuerpo y afectan un comportamiento que permite la transmisión futura”, enfatizando que el hongo Cordyceps de “The Last of Us” difícilmente podría dar el salto a humanos mantener su capacidad para manipular el comportamiento de manera efectiva, aunque no es imposible.

“Una hormiga y un humano son dramáticamente diferentes. Tenemos sistemas inmunológicos, vivimos a diferentes temperaturas, ya sabes, nuestra temperatura corporal es mucho más alta. Entonces, hay algunas cosas fundamentales que van a ser extremadamente difíciles de combatir para ese hongo (…) pero nunca digas nunca”. David Hughes

Además, el experto desmintió que este hongo pudiera transmitirse por mordeduras como en el show protagonizado por Pedro Pascal. La transmisión fúngica se propaga a través del tacto con superficies, lo que vuelve a los hongos un transmisor casi imposible para una enfermedad pandémica.

La mayoría de los patógenos fúngicos provienen del medio ambiente. El humano inhala esporas de hongos todo el tiempo. Por lo general, el sistema inmunitario humano se encarga de eso. Pero si está débil, debido a una enfermedad o drogas, ese hongo puede crecer dentro de la persona. El riesgo real no es volverse zombie, sino una infección potencialmente mortal.

¿Existiría una cura para una pandemia como la de “The Last of Us”?

Tal como se menciona en el primer capítulo de “The Last of Us“, si un hongo afecta de esta forma a las personas, “la raza humana pierde”, e incluso una experta se rehúsa a que no habrá solución ante un problema tan grave. Según Global Action for Fungal Infections, los hongos matan a más personas que la malaria.

Los expertos consultados por Business Insider coinciden en que no existe una cura ni una vacuna. “El problema con los hongos es que no tenemos muchas cosas en nuestro conjunto de herramientas para controlarlos”, dice Hughes, quien reconoce su preocupación en caso de que losa hongos se vuelvan más resistentes e infecciosos.

Finalmente, los científicos indican que los hongos son tan similares a los humanos a nivel celular, que muchas de las drogas que los combaten también son tóxicas para los cuerpos humanos. Es por eso que son tan letales, siendo que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Candida auris ha matado entre el 29% y el 53% de sus víctimas.