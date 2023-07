Threads: ¿cómo funciona la nueva red social de Meta paso a paso?

¿Ya instalaste Threads? Entonces, esto te interesa porque si eres nuevo en esta red social o quieres formar parte de la nueva comunidad desarrollada por Meta, aquí te decimos cómo funciona la nueva red social de Mark Zuckerberg paso a paso.

Threads, ¿qué es?

Threads o “Hilos”, en español, es la nueva red social desarrollada por Meta, la compañía propietaria de Facebook. Y se estima que con ella, Mark Zuckerberg buscará ser la competencia de Elon Musk y Twitter.

Básicamente, Threads es una aplicación de microblogging, es decir, una aplicación de conversación, pero basada en el texto de Instagram. Lo que permitirá a los usuarios seguir las cuentas que siguen en la plataforma para compartir fotos y mantener el mismo nombre de usuario.

“Threads es donde las comunidades se juntan para discutir todo, desde los temas que nos preocupan hoy a los que serán tendencia mañana”, afirma la descripción de la aplicación.

Descripción de Threads en las tiendas de aplicaciones. | Foto: Play Store.

¿Cómo funciona Threads?

Acceso:

Lo más importante para poder acceder a Threads es tener una cuenta de Instagram previamente. Por lo que, en caso de no tenerla, lo primero que deben hacer los interesados es instalar la app de Threads desde la Play Store para Android o la App Store para los sistemas iOS. Ya que ambas aplicaciones estarán vinculadas entre sí.

Threads disponible en la Play Store para Android. | Foto: Play Store.

Threads disponible en la App Store para iOS. | Foto: App Store.

Para iniciar en Threads:

Abre la app de Threads Crea tu nombre de usuario o, bien, elige la verificación, directo desde Instagram Personaliza tu perfil Elige importar las cuentas que “sigues” en Instagram

Personalización del perfil. | Foto: Play Store.

Feed:

El feed o página de noticias y actualizaciones mostrará las publicaciones de las personas que se siguen, así como contenido recomendado.

Los usuarios pueden interactuar con las publicaciones de cuatro formas:

Corazón: “me gusta” Nube de diálogo: “comentar” Flechas encontradas: “volver a publicar o citar” (igual al retuit en Twitter) Flecha ascendente (esta opción permite varias acciones): “agregar a historia”, “publicar en el feed”, “tuitear”, “copiar enlace” o “compartir mediante”.

Publicaciones en Threads:

Para realizar una publicación basta con:

Dar clic en el tercer ícono de la parte inferior que muestra la app (cuadro con línea saliente)

de la parte inferior que muestra la app (cuadro con línea saliente) Escribir el mensaje

el mensaje Seleccionar “publicar”

“publicar” ¡Listo! El mensaje ha sido publicado

Icono para realizar una publicación en Threads. | Foto: Play Store.

Las publicaciones pueden contener hasta 500 caracteres y pueden incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración.

Configuración:

La app ofrece herramientas que permiten a los usuarios elegir:

Modo de visualización del perfil (privado o público)

(privado o público) Control de quién puede mencionar al usuario

Control de quién puede responder a publicaciones

Agregar palabras ocultas para filtrar respuestas que contengan palabras específicas

Opciones de configuración de perfil. | Foto: Play Store.

Contactos:

En cuanto a los contactos, los usuarios pueden elegir entre:

Seguir

Bloquear

Restringir

Reportar

Opciones disponibles para los contactos. | Foto: Play Store.

Aspectos importantes a considerar al usar a Threads

Una de las cualidades de Threads es que funciona con múltiples aplicaciones en lo que se conoce como Fediverse, que es la abreviatura de un universo federado de servicios que comparten protocolos de comunicación.

Esto significa que Threads funcionará sin problemas con otras plataformas, lo que podría atraer a creadores e influencers, ya que no tendrán que empezar de cero en cada aplicación, indica el diario estadounidense The New York Times.

Otro aspecto a considerar al usar Threads es que cualquier cuenta bloqueada en Instagram bloqueará automáticamente la cuenta en Threads.