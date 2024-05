Tinta indeleble del IPN para elecciones 2024: de qué está hecha y cuánto dura

La tinta indeleble es elaborada por el IPN desde hace 30 años. Foto Cuartoscuro

El pigmentador, mejor conocido como tinta indeleble, que se aplica en el pulgar de los electores es elaborado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde hace 30 años, por eso te contamos cómo funciona, de qué está hecha y cuánto dura.

¿Qué es la tinta del INE es del IPN?

La tinta indeleble que utiliza el Instituto Electoral Nacional para cuenta con candados específicos de seguridad, mediante los cuales se garantiza que ninguna persona pueda votar dos veces durante los comicios, explica el IPN a través de comunicados oficiales.

El pigmentador funciona a través de la combinación química de sus componentes con la epidermis (capa exterior de la piel), el color es especial para que no se identifique con un partido político y varía de café a marrón de acuerdo con su reacción con las células y proteínas de la piel del pulgar.

Este pigmentador no causa daños porque se aplica sólo en la región donde no hay terminaciones nerviosas. El tiempo de secado del líquido es de 15 a 20 segundos, no es tóxico y se eliminará con la descamación normal de la piel.

El IPN asegura que fórmula de la tinta indeleble está protegida bajo el esquema de secreto industrial, peor sus componentes permiten que éste se constituya en biocida, motivo por el que los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que el líquido no es transmisor del virus SARS-CoV-2 o alguna de sus variantes.

¿Cuánto dura en la piel?

Este desarrollo tecnológico se gestó en el laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN y se ha aplicado en el pulgar derecho de los ciudadanos que acuden a votar; dura al menos 12 horas.

Según el IPN, el pigmento no se borra, ya que resiste todo tipo de sustancias químicas como thinner, acetona, cloro, aguarrás o disolventes.

Pigmentador del IPN para las elecciones de 2024

Para el proceso electoral de 2024, el IPN realizará una producción total de alrededor de 350 mil aplicadores de tinta indeleble, informó el instituto.

El suministro por parte de las autoridades del IPN fue producido en la planta de producción del pigmentador indeleble de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), y entregada mediante acta a la Coordinación de Materiales Electorales del INE.

El IPN proporcionó 43 mil 260 aplicadores de este tipo de plumón con líquido colorante que se usó en la capacitación de las y los funcionarios de casilla que realiza el INE previo a la jornada electoral.

Cada plumón de pigmentador indeleble contiene 15 mililitros de líquido, y en su preparación se emplearon elementos de seguridad, con los cuales se garantiza que ninguna persona pueda votar dos veces en la jornada electoral.