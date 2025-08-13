GENERANDO AUDIO...

INEGI revela las zonas más hundidas de la CDMX y Edomex | Foto: UnoTV

La Ciudad de México se está hundiendo; sin embargo, hay zonas como Tláhuac y Xochimilco donde se registra más este fenómeno llamado subsidencia, según reveló un mapa de 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Pero estas zonas no son las únicas.

Alejandro Méndez, investigador y divulgador mexicano, analizó las regiones capitalinas que sufren hundimientos de hasta un milímetro por día y, en conjunto con los datos del INEGI, definió que municipios del Estado de México también han sido afectado por este fenómeno “silencioso pero costoso“.

Imagen: INEGI

¿Cuáles son las alcaldías con mayor hundimiento en CDMX?

Las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco presentan hundimiento en todo su territorio, en algunas zonas con magnitudes mayores a 25 centímetros por año (cm/año), de acuerdo con el documento “Detección de zonas de subsidencia en México con técnicas satelitales” del INEGI.

Asimismo, las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac presentan hundimiento en gran parte de su territorio, donde se detectan máximos cercanos a 40 cm/año; en Gustavo A. Madero y Xochimilco se tienen máximos de más de 20 cm/año.

Los niveles de subsidencia alcanzan los 39.9 cm/año en Tláhuac, al noreste de Xochimilco; los 39 cm/año al oeste de Texcoco y Ciudad Nezahualcóyotl, y 35 cm/año al oeste de Xico, según el INEGI.

Finalmente, las demarcaciones de Cuauhtémoc y Benito Juárez también presentan afectaciones al respecto con hundimientos de alrededor de 10 cm/año en gran parte del territorio.

Experto analiza las zonas con mayor hundimiento en CDMX

Alejandro Méndez, investigador y divulgador independiente de Ciencias de la Tierra, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que la subsidencia es el fenómeno geológico más importante que afecta a la Ciudad de México.

“Hay lugares en Tláhuac, Xochimilco y Ciudad Nezahualcóyotl donde los hundimientos superan el milímetro por día”. Alejandro Méndez

El especialista analizó el mapa del INEGI y encontró que el área con mayor subsidencia se encuentra cerca de la estación Tepalcates de la Línea A en la Alcaldía Iztapalapa. Entre 2021 y 2022, esta zona se hundió casi 40 centímetros (cm).

“También se puede ver una deformación de más de 30 cm en la Avenida Ignacio Zaragoza“, de acuerdo con el análisis del experto.

El experto también detectó un una zona entre los límites de Xochimilco y Tláhuac, cerca del Bosque de Tláhuac, en la que se ha registrado un hundimiento de casi 40 cm al año.

Esta área está delimitada al sur por las lavas del volcán Teutli y al norte por las de la Sierra de Santa Catarina.

Por otro lado, el centro histórico de la Ciudad de México se hunde a un ritmo anual de 8 a 10 cm, mientras que la zona de Reforma se hunde entre 2 y 5 cm.

Esta diferencia se debe a que la zona de Reforma está más influenciada por los depósitos de la Sierra de las Cruces, según Alejandro Méndez.

El Estado de México también sufre los efectos de la subsidencia

Diversos municipios del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad (localidad de Xico) presentan hundimientos en toda su extensión, con máximos que superan los 35 cm/año.

Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán tienen hundimientos en gran parte de su territorio con máximos de más de 25 cm/año; Chalco y La Paz muestran hundimientos en localidades de gran concentración de población con máximos de 20 cm/año.

Además, Texcoco y Atenco con los municipios del Estado de México con los hundimientos de mayor magnitud; sin embargo, estos se presentan en zonas de escasa concentración de población, de acuerdo con el INEGI.

Imagen: INEGI

Esta zona de subsidencia se extiende también varias localidades de los siguientes municipios:

Chalco

Texcoco

Ixtapaluca

Atenco

Esto también se extiende a las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan de la Ciudad de México, con hundimientos de magnitud menor a los 5 centímetros por año.

Cabe destacar que Alejandro Méndez analizó las colonias Ampliación Santa Catarina y San Miguel las Tablas, en el municipio de Chalco, las cuales experimentaron un hundimiento de 35 cm entre 2021 y 2022.

Alejandro Méndez reveló que “estas representan las zonas con la mayor subsidencia documentada en la región sur de la cuenca”.

¿Cómo se tomaron los mapas de subsidencia?

El mapa muestra los resultados de la detección de los hundimientos ocurridos en el periodo del 3 de noviembre de 2021 al 26 de marzo de 2023 en las alcaldías al noroeste de la Ciudad de México y municipios adyacentes del Estado de México, según el INEGI.

Los resultados fueron calculados a partir de imágenes SAR, en órbita ascendente y descendente, adquiridas durante ese periodo por el sensor Sentinel-1A/B del programa de observación de la Tierra Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este producto forma parte de una serie de estudios de zonas de hundimientos en diferentes partes del país en las que se presenta el fenómeno de subsidencia, en donde los hundimientos asociados al fenómeno, así como las fallas que resultan de los hundimientos diferenciales, en la mayoría de los casos están relacionados a la sobreexplotación del acuífero.

¿Qué es la subsidencia?

La subsidencia consiste en el hundimiento progresivo de la superficie del terreno, de acuerdo con el apartado “Subsidencia detectada con técnicas satelitales” del INEGI.

Los desplazamientos que ocasionan este fenómeno están asociados a la sobreexplotación de los mantos acuíferos y son predominantemente verticales, con hundimientos diferenciales que se manifiestan también en agrietamiento del suelo.

La herramienta principal para la detección y modelado de estos desplazamientos es la interferometría con imágenes de radar de apertura sintética (interferometría SAR), y se apoya también en observaciones en estaciones de las redes geodésicas.

¿Por qué pasa y cuáles son los peligros de los hundimientos?

En entrevista con Unotv.com, Alejandro Méndez definió a la subsidencia como un fenómeno geológico silencioso pero costoso, pues a diferencia de un sismo o una erupción volcánica, ocurre lentamente a lo largo de años sin señales visibles inmediatas; sin embargo, algunas zonas de la Ciudad de México ya cuentan con daños visibles.

“Ya hay deformaciones en la zona de Pantitlán, que se construyó en los años 80. Tenemos deformaciones ya de casi 2 metros en algunas regiones. Estas deformaciones están causando rompimientos de vigas, rompimientos de tuberías; y a largo plazo estas infraestructuras se van a tener que reestructurar completamente o rehacer”. Alejandro Méndez

Según el divulgador, en muchos casos ya no es viable nivelar las construcciones afectadas. La única opción es demolerlas y reconstruir con nuevos parámetros, lo cual representa una inversión millonaria para el gobierno capitalino.

Aunque pasa desapercibido para muchos, el investigador y divulgador independiente de Ciencias de la Tierra aseguró que será el desastre geológico más costoso para la ciudad en las próximas décadas.

El especialista explicó que este fenómeno se debe principalmente a la extracción desmedida de agua del subsuelo, que provoca la compactación de materiales como arena, grava y arcilla.

En el caso de la capital mexicana, ocurre principalmente por la extracción de agua en zonas con depósitos arcillosos.

De hecho, Alejandro Méndez reconoció que en ciertas construcciones antiguas del centro de la Ciudad de México, la planta baja ha quedado por debajo del nivel de la calle y ha sido sellada; ahora, el primer piso es el nuevo acceso principal.

“En algunos lados, las construcciones se hunden completamente y ya son escalones hacia abajo. Ese será el peor de los casos (…) es lo que pasó en el centro, que ya clausuras el primer nivel y construyes encima”. Alejandro Méndez

Cabe destacar que la subsidencia ocurre más en otras zonas que en otras. El oriente de la ciudad, donde se ubicaban los lagos más profundos del Valle de México, cuenta con depósitos más blandos y saturados de arcilla.

En contraste, el poniente se asienta sobre una base más sólida de origen volcánico.

Aunque la Ciudad de México y el Estado de México son los casos más críticos por su densidad poblacional, este fenómeno se extiende por todo el país. Según el INEGI, hay reportes de subsidencia en regiones de:

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Nayarit

El investigador mexicano ejemplificó que en el Bajío el descenso del terreno llega a los 10 centímetros por año debido al uso intensivo del agua para el riego agrícola.

¿Debemos preocuparnos? ¿Qué se puede hacer?

La respuesta corta: sí. El experto advirtió que si no se toman acciones estructurales, la subsidencia podría hacer inhabitables varias zonas de la ciudad en los próximos años.

Sin embargo, el experto señaló: “Pronóstico reservado”. No se trata de una emergencia inmediata, pero sí de un problema acumulativo que puede costar más que cualquier sismo o desastre natural.

Aunque la solución ideal sería frenar la extracción de agua y recargar los acuíferos con pozos de infiltración profunda, esto implicaría un plan de largo plazo, costoso y políticamente impopular.

El reto principal es político y económico: ningún gobierno quiere asumir un proyecto que durará más de 20 años, no será visible en el corto plazo y cuyo éxito depende de la constancia.

“Todavía no se sabe exactamente todos los los las los problemas que pueden surgir de este de esta situación“, remató Alejandro Méndez.