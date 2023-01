Tolvaneras o polvaredas: ¿cómo se forman y qué efectos tienen en la salud?

Este miércoles el SMN pronosticó la presencia de tolvaneras. | Foto: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles que se pronostican vientos fuertes en el noroeste y norte de México, por lo que pueden presentarse tolvaneras, un fenómeno meteorológico también conocido como remolino de polvo o arena.

¿Qué son las tolvaneras?

Las tolvaneras o remolinos de polvo o arena son fenómenos meteorológicos que se producen cuando el aire próximo al suelo es muy inestable, por ejemplo cuando el suelo está muy caliente a causa del Sol (insolación).

Según la Organización Meteorológica Mundial las tolvaneras se caracterizan por ser un conjunto de partículas de polvo o arena, a veces acompañadas de pequeños residuos, levantadas del suelo en forma de columna rotatoria, de diámetro reducido y cuyo eje es aproximadamente vertical.

Se trata de remolinos de polvo generalmente débiles, breves y superficiales que pueden observarse ocasionalmente a lo largo del borde de un frente de racha de una nube cumuliforme.

Este fenómeno se produce en forma de columna rotatoria de polvo que visualmente se asemeja a la nube de escombros de un tornado aunque sin embudo de condensación. Su rotación puede adoptar ambas direcciones y tiene lugar alrededor del centro.

Por lo general, los remolinos son de altura variable, generalmente 30 m de altura, pero, según la Organización, han llegado a alcanzar una altura de un kilómetro.

¿Qué efectos en la salud tienen las tolvaneras?

Omar Amador Muñoz, del Laboratorio de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que las tolvaneras no tienen impactos graves en la salud, ya que las partículas que dispersan se quedan atrapadas en las vías respiratorias superiores por su tamaño y además porque provienen de suelos.

“Éstas por su composición son hidrosolubles por lo cual no son bioacumulables. Es decir, se solubilizan en el cuerpo y luego se excretan. No se bioacumulan como los hidrocarburos y no penetran al sistema respiratorio”, aclaró.

Sin embargo, una consecuencia de las tolvaneras es que pueden generar mala calidad del aire al dispersar todo el material particulado.

Recomendaciones ante la presencia de tolvaneras

A pesar de ello, especialistas y autoridades recomendaron medidas preventivas como el uso de cubrebocas y preferentemente no salir, a menos que sea estrictamente necesario. Además de evitar las actividades y ejercicios al aire libre.