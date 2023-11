¡Pelearán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! Top 5 de videojuegos con personajes de lucha libre mexicana

Catching up with #impactwrestling has made me want to bust this bad boy out for a little #RETROGAMING Anyboby ever play or own Lucha Libre, Heroes Del Ring? 🇺🇸🇲🇽🤼‍♂️🤼‍♀️#PlayStation #Playstation3 #PS3 #Wrestling #AAA #LuchaLibre pic.twitter.com/f3c0UaQbTm