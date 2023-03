¿Por qué nunca debes bañarte durante una tormenta eléctrica, según experto?

¡No te bañes ni laves los trastes durante una tormenta eléctrica | Foto: Pexels

Las tormentas eléctricas provocan 24 mil muertes al año, según James Rawlings, profesor de física de la Universidad de Nottingham Trent, Inglaterra, quien ofrece una serie de recomendaciones sobre lo que no se debería hacer durante una tormenta eléctrica, sobre todo, no bañarse ni estar en contacto con agua.

De acuerdo con un artículo publicado en el medio de investigación The Conversation, las medidas más comunes durante una tormenta eléctrica son: evitar pararse debajo de los árboles o cerca de una ventana, y no hablar por un teléfono con cable, aunque poco se habla de la importancia de no bañarse o lavar los platos.

¿Por qué no bañarse durante una tormenta eléctrica?

Aunque es muy poco probable que recibas el impacto de un rayo, si un relámpago cae en tu casa, la electricidad seguirá el camino de menor resistencia hacia el suelo. “Cosas como cables de metal o agua en sus tuberías proporcionan un camino conductivo conveniente para que la electricidad siga hasta el suelo”, dice Rawlings.

La ducha proporciona ambos factores de riesgo, agua y metal, por lo que es un conductor ideal de electricidad al interior del hogar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan evitar todas las actividades acuáticas durante una tormenta eléctrica, incluso lavar los platos, para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Hay otros riesgos a tener en cuenta durante una tormenta eléctrica, como apoyarse en un muro de hormigón, sobre todo si ha sido reforzado con vigas de metal, las cuales pueden proporcionar un camino conductor para los rayos. Por ello, es importante saber qué hacer durante una tormenta dentro o fuera de casa

También se recomienda evitar el uso de cualquier cosa enchufada a un tomacorriente como computadoras, televisores, lavadoras, lavavajillas, ya que todos estos pueden proporcionar vías para que las tome el rayo.

Como regla general, si puede escuchar un trueno en la distancia, entonces está lo suficientemente cerca de la tormenta para que lo alcancen los rayos, incluso si no llueve. Los rayos pueden ocurrir hasta 16 kilómetros de distancia de la tormenta principal. Por lo general, media hora después de escuchar el último trueno es un momento seguro para volver a la ducha.

¿Cómo se genera una tormenta eléctrica?

Según el profesor de Nottingham Trent, hay dos elementos básicos hacen que prospere una tormenta eléctrica: la humedad y el aire caliente ascendente, el cual va de la mano con el verano. “Las altas temperaturas y la humedad crean grandes cantidades de aire húmedo que asciende a la atmósfera, donde puede convertirse en una tormenta eléctrica“, precisa.

Las nubes contienen millones de gotas de agua y hielo; la interacción de estas genera los rayos. Las gotas de agua que ascienden chocan con las de hielo que caen, pasando una carga negativa y adquiriendo una carga positiva. En una tormenta eléctrica, las nubes separan las cargas positivas y negativas para crear separaciones de carga masivas dentro de las nubes.

A medida que las nubes se mueven sobre la Tierra, generan una carga opuesta en el suelo, y esto es lo que atrae un rayo hacia el suelo. La tormenta eléctrica equilibra sus cargas descargando entre regiones positivas y negativas.

La ruta de esta descarga suele ser la de menor resistencia, por lo que las cosas que son más conductoras (como el metal) tienen más probabilidades de ser golpeadas durante una tormenta.