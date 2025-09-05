GENERANDO AUDIO...

Se añadirán en la torre Eiffel 72 nombres de mujeres ilustres. FOTO: Getty Images

La Torre Eiffel rendirá homenaje a las mujeres que fueron excluidas de su diseño original a más de 130 años de su inauguración. Cuando Gustave Eiffel construyó el monumento en 1889, hizo grabar los nombres de 72 académicos franceses en letras doradas, todos ellos hombres.

Ahora, las autoridades de París anunciaron que se añadirán 72 nombres de mujeres ilustres para reconocer su aporte en la ciencia y la tecnología.

El “efecto Matilda” en la historia

La propuesta fue presentada a la alcaldesa Anne Hidalgo por una comisión de expertos que busca corregir lo que describen como un “error histórico”. El proyecto se enmarca en la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en la historia del conocimiento.

La iniciativa se inspira en el concepto de “efecto Matilda”, acuñado en 1993 por la historiadora estadounidense Margaret Rossiter. El término alude a la activista Matilda Joslyn Gage y describe la supresión sistemática de las contribuciones femeninas al progreso científico.

¿Cómo se elegirá a las homenajeadas?

Según la comisión, antes de que termine el año se entregará a Hidalgo una lista preliminar de nombres para su validación. Los criterios contemplan:

Mujeres destacadas en la ciencia y la tecnología

Que hayan vivido entre 1789 y la actualidad

Que estén fallecidas

Principalmente de nacionalidad francesa

Los nombres se colocarán en la primera planta de la torre, junto a los 72 eruditos que fueron inscritos originalmente en letras mayúsculas doradas de 60 centímetros de alto.

Un símbolo para millones de visitantes

La Torre Eiffel, propiedad de la ciudad de París, es uno de los monumentos más visitados del mundo, con alrededor de siete millones de turistas al año, de los cuales tres cuartas partes son extranjeros.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Con este cambio, la capital francesa busca que el ícono arquitectónico también se convierta en un símbolo de equidad histórica.