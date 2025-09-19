Adiós a Julieta Fierro, el mundo de la ciencia le dedica emotivos mensajes a la destacada científica
La muerte de Julieta Fierro tomó por sorpresa a la comunidad científica, pero también personas de todo México, que en redes sociales lamentaron la noticia del fallecimiento de la célebre científica y astrónoma este viernes.
Medios de comunicación, periodistas y colegas expresaron su tristeza por lo sucedido con quien también fuera docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tristeza y despedidas en redes sociales hacia Julieta Fierro
La UNAM destacó el desempeño de la astrónoma en las diferentes áreas en las que se desempeñó, lo cual sirvió para acercar la ciencia a varias generaciones:
“La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua.”UNAM
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo lamentó su deceso:
“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM.”Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Colegas de Julieta Fierro no podían quedar atrás:
“Dra. Julieta Fierro. Consternado e incrédulo comparto con ustedes mi profundo dolor por la pérdida de mi queridísima amiga y compañera de trabajo por más de 36 años en el Instituto de Astronomía de la UNAM.”Juan Carlos Yustis
Usuarios que conocieron su trabajo resaltaron su difusión por la ciencia:
“Adiós a la gran Julieta Fierro, pionera de la divulgación científica quien nos enseñó que todos somos polvo de estrellas y nos acercó al cosmos de manera brillante.”Tania Orve
Diputadas y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron sus sentidas condolencias por la partida de la científica Julieta Fierro.
Por su parte, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, también lamentó profundamente el sensible fallecimiento de la divulgadora.
Más despedidas
Conforme pasan las horas, tras el anuncio de la muerte de Julieta Fierro se siguen generando reacciones en redes:
¿Quién fue Julieta Fierro?
Julieta Fierro fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias, uno de sus mayores legados está fuera del aula, ya que fue una verdadera pionera de la divulgación científica en México.
Publicó más de 40 libros, una gran cantidad fue dirigida al público infantil y juvenil. También participó en la elaboración de materiales escolares de ciencia para niveles preescolar y secundaria, buscando que el aprendizaje fuera divertido y cercano.
Su pasión por compartir el conocimiento la llevó a colaborar con medios como Canal Once, donde condujo programas como “Sofía Luna, agente especial“. Además, ofreció miles de conferencias en escuelas, plazas públicas y ferias de ciencia, muchas veces caracterizada o usando objetos lúdicos para explicar conceptos complejos.
Fierro recibió numerosos premios y reconocimientos tanto en México como a nivel internacional. Entre los más destacados están:
- Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico
- Medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste
- Premio a la Divulgación Científica de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo
- Premio Kalinga de la UNESCO
- Medalla de Oro Primo Rovis, otorgada también por el Centro de Astrofísica de Trieste
- Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia
- Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea de Representantes
- Medalla Benito Juárez, por su aportación educativa
- Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la UNAM
- Medalla de la Asamblea Legislativa de la CDMX
- Reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
- Medalla Omecihuatl, por su labor a favor de las mujeres
- Medalla de la Sociedad Astronómica de México
- Medalla al Mérito en Ciencias 2021 Ingeniero Mario Molina
- Nombramiento como Señora L´Oreal
- Recibió el doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)