Adiós a Julieta Fierro, el mundo de la ciencia le dedica emotivos mensajes a la destacada científica

La muerte de Julieta Fierro tomó por sorpresa a la comunidad científica, pero también personas de todo México, que en redes sociales lamentaron la noticia del fallecimiento de la célebre científica y astrónoma este viernes.

Medios de comunicación, periodistas y colegas expresaron su tristeza por lo sucedido con quien también fuera docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tristeza y despedidas en redes sociales hacia Julieta Fierro

La UNAM destacó el desempeño de la astrónoma en las diferentes áreas en las que se desempeñó, lo cual sirvió para acercar la ciencia a varias generaciones:

“La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua.” UNAM

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo lamentó su deceso:

“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Colegas de Julieta Fierro no podían quedar atrás:

“Dra. Julieta Fierro. Consternado e incrédulo comparto con ustedes mi profundo dolor por la pérdida de mi queridísima amiga y compañera de trabajo por más de 36 años en el Instituto de Astronomía de la UNAM.” Juan Carlos Yustis

Usuarios que conocieron su trabajo resaltaron su difusión por la ciencia:

“Adiós a la gran Julieta Fierro, pionera de la divulgación científica quien nos enseñó que todos somos polvo de estrellas y nos acercó al cosmos de manera brillante.” Tania Orve

Diputadas y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron sus sentidas condolencias por la partida de la científica Julieta Fierro.

Por su parte, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, también lamentó profundamente el sensible fallecimiento de la divulgadora.

Más despedidas

Conforme pasan las horas, tras el anuncio de la muerte de Julieta Fierro se siguen generando reacciones en redes:

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Fierro fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias, uno de sus mayores legados está fuera del aula, ya que fue una verdadera pionera de la divulgación científica en México.

Publicó más de 40 libros, una gran cantidad fue dirigida al público infantil y juvenil. También participó en la elaboración de materiales escolares de ciencia para niveles preescolar y secundaria, buscando que el aprendizaje fuera divertido y cercano.

Su pasión por compartir el conocimiento la llevó a colaborar con medios como Canal Once, donde condujo programas como “Sofía Luna, agente especial“. Además, ofreció miles de conferencias en escuelas, plazas públicas y ferias de ciencia, muchas veces caracterizada o usando objetos lúdicos para explicar conceptos complejos.

