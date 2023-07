Twitter vs. Threads: diferencias y similitudes entre ambas apps

Threads vs. Twitter: parecidos y diferencias – Foto: Shutterstock

Threads es una app de Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, que salió al público en medio del descontento de los usuarios con Twitter. Elon Musk anunció un límite de publicaciones para ver en la red social del “pajarito azul” e inmediatamente surgió la opción de los “hilos“. En UnoTV.com te explicamos las similitudes y diferencias entre cada una.

Las similitudes entre Twitter y Threads

La razón por la que los usuarios han considerado a Threads como una alternativa ante los cambios que Elon Musk provocó en Twitter es por el propósito en común de ambas. Las dos aplicaciones ofrecen la posibilidad de contestar a otros usuarios, narrar historias, contar curiosidades o expresar opiniones.

Tan parecidas son las dos redes sociales que el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, publicó su primer tuit en 11 años con el meme de los dos Spidermans señalándose entre ellos. De esta forma, hizo alusión a lo similares que son.

Cabe destacar que, si bien Threads está directamente vinculada con Instagram, esta aplicación no se enfoca en las fotos. Por el contrario, tal como indica su nombre, la intención es explotar los “hilos“, una función relativamente nueva en Twitter.

En los primeros años de la red social del canario, el límite de caracteres era una impedimento hasta que se introdujeron los hilos que permiten extender las ideas. Ésta es la principal similitud entre ambas redes.

Éstas son otras similitudes entre las plataformas de Mark Zuckerberg y Elon Musk:

Se pueden borrar publicaciones

No se puede editar publicaciones

Es posible incluir links, fotos y videos

Por otro lado, cabe destacar que, en ambas plataformas, las publicaciones tienen la posibilidad de dar like, comentar y retuitear. Además de la posibilidad de enviar directamente a los contactos.

Zuckerberg vs. Musk: las diferencias entre sus plataformas

La principal diferencia entre Threads y Twitter está, precisamente, en el número de caracteres. Según CNN, el límite en la nueva platadorma de Meta es de 500 caracteres, mientras que en la app de Elon Musk es de 280, con la posibilidad de aumentarlos con el plan “Blue” de paga.

En segundo lugar, Elon Musk busca que se realice un pago para verificar cuentas, mientras que en Threads la verificación llegará si la cuenta de Instagram también incluye esta característica.

La tercera diferencia es que en Twitter se habilita la posibilidad de que un usuario reciba mensajes directos, en Threads no es posible hacerlo. Adam Mosseri, jefe de Instagram, señaló en entrevista con The Verge que no pretenden introducir esta función.

“Carece de muchas funciones básicas: búsqueda [por palabra], palabras clave, un hilo o “feed” (para seguir las cuentas a las que uno está suscrito). Estamos trabajando en ello (…) pero lleva tiempo”. Adam Mosseri, jefe de Instagram

Twitter, fiel a su esencia, muestra las tendencias e historias destacadas sobre dichos temas, las cuales se siguen por medio de hashtags mientras que Threads todavía no incluye ninguna de estas funciones.

Finalmente, a Threads solo se puede acceder en dispositivos móviles y no en una computadora portátil o de escritorio. La plataforma no incluye publicidad en su versión actual.

Otros datos en la guerra de Twitter y Threads

Threads ha impactado fuertemente, para el descontento de Twitter. La nueva red social alcanzó el umbral de 30 millones de suscriptores en menos de 24 horas, según el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Se trata de un récord absoluto en términos de descargas.

Cabe destacar también que la nueva red social de Meta se lanzó en 100 países, pero todavía no hay fecha de lanzamiento en la Unión Europea, según AFP. “Meta optó por posponer allí el lanzamiento de Threads mientras aclara las implicaciones de la nueva regulación europea sobre mercados digitales (DMA), que entró en vigor en mayo”.

Las cantantes Shakira y Jennifer López, el jugador de baloncesto Stephen Curry, el cantante, productor y creador Pharrell Williams y Oprah Winfrey ya se han sumado a Threads y han publicado varios mensajes