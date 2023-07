Ufología, ¿qué es y cómo estudia los “ovnis”?

Existen diversas posturas sobre la ufología. | Foto: Shutterstock.

Tres exmilitares compartieron sus encuentros con “ovnis” y denunciaron un supuesto programa gubernamental encubierto ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles 26 de julio. Esto ha avivado el debate sobre la existencia de vida extraterrestre y el estudio de este fenómeno por parte de la ufología.

Pero, ¿qué es la ufología?

La ufología también conocida como ovnilogía es el nombre que recibe el conjunto de investigaciones hechas por aficionados al tema de los objetos voladores no identificados (OVNI), asegura un estudio publicado en el sitio del Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos (NCBI por sus siglas en inglés) y la organización internacional que investiga informes de ovnis MUFON.

De acuerdo con MUFON, el término deriva de UFO, que se pronuncia como un acrónimo en inglés de “unidentified flying object”, es decir “objeto volador no identificado”, y el sufijo “logía”, que proviene del griego antiguo λογία (logiā) que significa “ciencia de, estudio de o tratado de”.

Según el Oxford English Dictionary, uno de los primeros usos documentados de la palabra UFOlogy (ufología) se puede encontrar en un artículo del Times Literary Supplement del 23 de enero de 1959. Dicha publicación fue hecha ocho años después de que Edward J. Ruppelt de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) acuñara la palabra OVNI en 1951.

Sin embargo, el artículo del NCBI señala que “los científicos han calificado la ufología como pseudociencia y los creyentes en objetos voladores no identificados y extraterrestres como irracionales o anormales”.

Y es que, según expertos, la investigación de los ovnis presenta diversos problemas metodológicos en sus estudios y análisis. Incluso, la ufóloga Diana Palmer Hoyt ha señalado que “el problema de los ovnis parece tener una mayor semejanza con los problemas de meteorología que con los de física”. Ya que, “se observan, ocurren episódicamente, no son reproducibles y, en gran parte, se identifican mediante la recopilación estadística de datos, pero no son experimentos que puedan replicarse a voluntad en la mesa de laboratorio bajo condiciones controladas”. Además, de que hasta ahora, no hay evidencia física tangible de los ovnis para estudiar.

Entonces, ¿cómo “estudia” la ufología los ovnis?

Dado que el fenómeno de los objetos voladores no identificados es un evento observacional aleatorio se dificulta la implementación de un método de estudio científico.

No obstante, MUFON asegura que para su estudio se recopilan datos a través de informes entre los que se incluyen: fecha, hora, latitud, longitud, informe del testigo, antecedentes y edad del testigo, color/forma/brillo del ovni e información direccional.

Además, se realizan entrevistas a los testigos que hicieron el informe y recopilaron información adicional. Así como, se realizan investigaciones de campo en el sitio del avistamiento con el fin de descartar si no corresponde a una linterna china, un avión o un dron.

La información obtenida, generalmente, suele ser compartida con expertos en ingeniería eléctrica, física, química, geología, biología, informática y astronomía, quienes ayudan a determinar el origen del objeto volador avistado.

Es por ello, que Joseph A. Blake de la Universidad Estatal de Wright indica en su artículo “Ufología: el desarrollo intelectual y el contexto social del estudio de objetos voladores no identificados”, que “la ufología es una ciencia en desarrollo” ya que “está en proceso de desarrollar un esquema teórico distinto apropiado para su base de datos”.

