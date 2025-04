Un altar en Tikal, Guatemala, confirma la interacción de los mayas con Teotihuacán

GENERANDO AUDIO...

Ilustración del altar teotihuacano. | Foto: Gobierno de Guatemala.

Arqueólogos encontraron en el yacimiento maya de Tikal en Guatemala, un altar de estilo teotihuacano, una evidencia contundente que confirma la interacción entre ambas culturas precolombinas, informó el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala en un comunicado de prensa.

El altar localizado en Tikal que confirma la relación entre mayas y teotihuacanos es una estructura conocida como Grupo 6D-XV, la cual se distingue por su arquitectura de talud-tablero, la cual es característica de Teotihuacán.

Fotos: Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala

Además, la estructura, que posee murales sorprendentemente bien conservados y cuyos colores originales (rojo, amarillo y azul) han sido revelados gracias al uso de tecnología avanzada; posee una representación de la Diosa de la Tormenta, majestuosa y adornada con un tocado de plumas, un elemento distintivo en la iconografía mesoamericana.

¿Cómo es el templo teotihuacano en Tikal?

El altar teotihuacano en Tikal, Guatemala mide 1.10 metros de Este a Oeste y 1.80 metros de Norte a Sur. Su tocado de borlas y orejeras recuerda a los incensarios encontrados en la Costa Sur de Guatemala y evidencia la costumbre de los habitantes teotihuacanos de dedicar la construcción de sus estructuras a sus deidades, y no a los gobernantes, como era costumbre en la cultura maya.

Según las excavaciones, la construcción del sitio tuvo dos etapas:

Etapa Venado (300-400 d.C.): caracterizada por estructuras residenciales y entierros con materiales de origen teotihuacano.

Etapa Cabrito (400 – 450 d.C.): donde se expandió la residencia con un altar central, siguiendo el modelo arquitectónico de Plan Plaza 4, originario de Teotihuacán.

Como conclusión, los investigadores coinciden en que el Grupo 6D-XV fue habitado por individuos con fuertes vínculos o provenientes de Teotihuacán, quienes, además de traer sus tradiciones funerarias y arquitectónicas, también fueron libres de manifestar su propia identidad cultural y creencias en un espacio clave dentro de Tikal.

Esto confirma, según los expertos, el carácter cosmopolita de esta importante ciudad maya y refuerza la hipótesis de que este grupo tuvo un papel significativo en la vida política y ritual de Tikal.

¿Cómo fue descubierto el altar teotihuacano en la ciudad maya de Tikal?

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, las excavaciones e investigaciones empezaron en 2019, por medio de 25 pozos y más de 100 metros de excavación. En ellas se logró encontrar una casa organizada al estilo teotihuacano y, en ella, el altar teotihuacano dedicado a la Diosa de la Tormenta.

Los estudios y resultados de este descubrimiento fueron publicados en la importante revista arqueológica Antiquity, este martes 8 de abril, bajo el título “A Teotihuacan Altar at Tikal, Guatemala: Central Mexican Ritual and Elite Interaction in the Maya Lowlands“.

El hallazgo es parte de las investigaciones del Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal (PAST), dirigido por el Edwin Román Ramírez junto a los investigadores Lorena Paiz Aragón. Alejandrina Corado Ochoa, Rony Piedrasanta y Cristina García.