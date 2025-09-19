GENERANDO AUDIO...

Luciérnaga fue bautizada en honor a Julieta Fierro Gossman. Foto: CUARTOSCURO-Getty

Hace dos años, una luciérnaga fue bautizada en honor a Julieta Fierro Gossman, célebre científica y astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que falleció este viernes 19 de septiembre a los 77 años.

La institución académica confirmó el fallecimiento de la investigadora del Instituto de Astronomía e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

“Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo.” UNAM

¿Cómo se llama la luciérnaga bautizada en honor a Julieta Fierro Gossman?

Se trata de la luciérnaga, denominada Pyropyga julietafierroae, que habita en las inmediaciones del Instituto de Biología y cuenta con una característica que la distingue de otras de su género Pyropyga Motschulsky. Es la primera hembra de su especie cuyo aparato reproductor se ha podido describir con precisión.

Sara López, Ishwari G. Gutiérrez-Carranza y Mireya González-Ramírez fueron los responsables del descubrimiento de esta especie de luciérnaga.

Dicho hallazgo permitió ampliar el número de especies del género Pyropyga a trece hasta ese momento; ocho de ellas se encuentran en México.

Un hallazgo fortuito el de Pyropyga julietafierroae

Sara López Pérez, coautora del hallazgo de Pyropyga julietafierroae relató en 2023 que el descubrimiento fue una serie de eventos afortunados.

Los descubridores realizaban un trabajo de drones en las áreas verdes del Instituto de Biología cuando Zaragoza y Gutiérrez recolectaron algunos ejemplares.

Tras analizarlos, se confirmó que se trataba de una especie completamente nueva, la cual podría ser endémica de la zona, aunque no se ha podido confirmar, según Gutiérrez Carranza.

“Aunque su distribución conocida no es muy amplia, Mireya fue a medir el terreno donde se encuentra y es de aproximadamente 700 metros cuadrados. Es un lugar pequeño, aunque estamos analizando si se encuentra en otros lugares.” Ishwari G. Gutiérrez-Carranza

El experto también explicó que la luciérnaga fue bautizada en honor a Julieta Fierro Gossman pierde su luminiscencia una vez que alcanza la etapa adulta.

El público nombró a esta luciérnaga

Por primera vez, se promovió la participación ciudadana para nombrar a una especie de luciérnaga, de acuerdo con la UNAM. Se propusieron alrededor de 90 nombres, resaltando entre ellos los de destacadas figuras mexicanas de distintos ámbitos. Entre las propuestas se encontraban:

La bióloga Helia Bravo

La actriz María Félix

La escritora Rosario Castellanos

La pintora Leonora Carrington

Finalmente, la ganadora fue la astrónoma Julieta Fierro. El nombre fue seleccionado en el marco del World Firefly Day 2022 y del Segundo Festival de las Luciérnagas México.