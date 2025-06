UNAM analiza qué significa que “Reloj del apocalipsis” esté a 89 segundos de la medianoche

GENERANDO AUDIO...

El reloj representa el tiempo que le queda a la humanidad. | Foto: Shutterstock.

En enero de 2025, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago ajustó el Reloj del Apocalipsis a 89 segundos antes de la medianoche, su punto más crítico desde 1947. La decisión, según el organismo, se tomó por amenazas convergentes como conflictos armados, crisis climática y tecnologías emergentes.

Pero, ¿qué significa que el Reloj del apocalipsis este a 89 segundos de la medianoche? En esta línea, el investigador de la UNAM Jans Fromow Guerra señaló que este instrumento estima el riesgo de elementos capaces de provocar daños irreparables al planeta.

“Sugiere una inconsciencia absoluta del panorama actual”. Jans Fromow Guerra, investigador de la UNAM

¿Por qué está tan cerca la medianoche del Reloj del Apocalipsis?

El Reloj del Apocalipsis fue creado por científicos como Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer tras el Proyecto Manhattan. Representa lo cerca que está la humanidad de un desastre autoinfligido. A lo largo de 78 años, ha sido ajustado 25 veces, informó la UNAM.

La distancia más lejana fue en 1991, cuando marcaba 17 minutos para la medianoche al terminar la Guerra Fría. Hoy, con solo 89 segundos restantes, el mensaje es claro: el mundo enfrenta un nivel de peligro sin precedentes.

Factores que motivaron el ajuste en 2025

Los expertos señalan cinco razones clave:

El conflicto en Ucrania , con riesgo latente de escalada nuclear.

, con riesgo latente de escalada nuclear. La tensión creciente en Medio Oriente .

. El aumento de arsenales nucleares en varias potencias.

en varias potencias. El agravamiento de la crisis climática global .

. El impacto potencial de tecnologías como la inteligencia artificial.

El Bulletin of the Atomic Scientists ha advertido que estas amenazas no actúan por separado, sino que se amplifican mutuamente, generando un entorno de incertidumbre sin precedentes.

Ataque a instalaciones nucleares valida advertencias

El ataque a las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán fue interpretado por diversos expertos como una validación de las advertencias emitidas en enero.

Daniel Holz, presidente de la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, afirmó entonces que “cada segundo de retraso en invertir el rumbo aumenta la probabilidad de un desastre global”.

Desde 2007, el Reloj del Apocalipsis también considera fenómenos como el cambio climático, las pandemias, la desinformación masiva y el desarrollo de tecnologías con impactos globales. Estas variables complejizan el panorama y subrayan la necesidad de un enfoque integral en la gestión del riesgo.

Investigaciones recientes han documentado una correlación entre los momentos en que el reloj se acerca más a la medianoche y un aumento en indicadores como el suicidio, muertes por Alzheimer o por abuso de sustancias. Estos hallazgos sugieren que la percepción de un riesgo existencial puede influir en el bienestar individual y colectivo.

Una advertencia, no una predicción

El Reloj del Apocalipsis no pretende predecir eventos específicos, sino advertir sobre el rumbo colectivo de la humanidad. Rachel Bronson, presidenta del Bulletin of the Atomic Scientists, subrayó que su objetivo es “suscitar conversaciones sobre temas científicos difíciles como el cambio climático” y servir de alerta para los líderes mundiales.

“A 89 segundos de la medianoche, cada decisión cuenta”, informó la UNAM.