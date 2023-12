Universum presenta “Dinosaurios entre nosotros”, una exposición internacional junto al American Museum of Natural History

Muestra de la exposición “Dinosaurios entre nosotros”. | Foto: UNAM.

El museo de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universum, presenta a todos sus visitantes la exposición “Dinosaurios entre nosotros”, la cual muestra la conexión ininterrumpida entre los fascinantes dinosaurios que dominaron el planeta durante unos 170 millones de años y las aves modernas.

La exposición “Dinosaurios entre nosotros” estará disponible desde el 8 de diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024 en la planta baja del edificio A del Museo Universum, ubicado en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.

Fotos: UNAM.

Esta muestra presenta paneles gráficos en gran formato con espectaculares ilustraciones científicas a color de especies de dinosaurios extintos conocidos y otros recién descubiertos tal como se habrían visto en la vida real; audiovisuales; elementos interactivos de excelente manufactura y ejemplares de las Colecciones Nacionales de Aves y Anfibios y Reptiles.

Además, ofrecerá talleres para niñas y niños mayores de siete años, el último fin de semana de cada mes, a partir de enero. La sala cuenta con videos en Lengua de Señas Mexicana y audio-descripciones de todos los paneles gráficos y con previa reservación ofrecerá visitas guiadas para personas con discapacidad. Esta serie de actividades se publicarán a través de las redes sociales y la página principal de Universum.

La exhibición de dinosaurios en el Universum está organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science, Estados Unidos; el Philip J. Currie Museum, Canadá; el Museo de Ciencias, Universidad de Navarra, España y Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, México.

Esta edición de “Dinosaurios entre nosotros” estuvo a cargo del doctor Akinobu Watanabe, investigador asociado del American Museum of Natural History y profesor asistente de anatomía en el New York Institute of Technology. Es una adaptación de una exposición original del Museo que tenía el mismo nombre y que estuvo a cargo de Mark Norell, curador emérito del Departamento de Paleontología.

Aves y dinosaurios, ¿qué tienen en común?

De acuerdo con la UNAM, las aves vivas pertenecen a un grupo, o clado, llamado “Dinosauria” en el que se incluyen los dinosaurios extintos y todos sus descendientes vivos, razón por la cual la mayoría de los científicos han llegado al consenso de que las aves son una especie de dinosaurio al igual que nosotros somos una especie de mamífero.

“Cuanto más comparamos a las aves con sus parientes más cercanos que no son aves, más conexiones encontramos. Cuando se observan las pruebas paleontológicas y biológicas, el público aprende sobre los vínculos que existen entre los dinosaurios y las aves y, también lo hace cuando se analiza su reproducción, sus estructuras físicas y la evolución de su vuelo, lo que demuestra que las aves son realmente los ‘Dinosaurios entre nosotros’”, explicó la UNAM.