Mujeres jóvenes son las más afectadas por violencia cibernética: 5 tips para prevenirla

¿Qué es la violencia cibernética? Foto: Getty Images

El uso de internet y redes sociales es parte de nuestra vida cotidiana, pero tristemente, el navegar a través de la web también tiene su lado negativo, como lo es la violencia cibernética de la que la mayoría de sus víctimas son mujeres.

De acuerdo con información publicada por la Fiscalía General de la República, las jóvenes que se encuentran en un rango de 18 a 30 años son las que más sufren de este tipo de violencia. Por eso es muy importante que tomes precauciones cada vez que utilizas tu smartphone.

¿Qué es la violencia cibernética?

Como su nombre lo indica, es cualquier tipo de agresión que una persona recibe mientras navega por internet. Algunas de sus formas más comunes son las amenazas, difamaciones y “cyberbulling”.

Otro tipo de violencia cibernética es el “doxing”, que consiste en revelar información personal de un tercero a través de internet, por eso es importante verificar la autenticidad de un sitio que cada vez que te piden tus datos.

El “stalking” o acoso también es común entre este tipo de agresiones, además del “sexting” sin consentimiento y el “grooming”, este último se refiere a cuando un adulto se pone en contacto con un menor de edad para ganarse su confianza e incitarlo a realizar actos sexuales.

Mediante sus redes sociales, la FGR compartió cinco recomendaciones para evitar las agresiones en línea:

Ver más ¡Tú puedes prevenir la violencia cibernética contra las mujeres! Muchas usuarias son contactadas, enganchadas, acosadas o extorsionadas a través de diferentes plataformas de internet. Haz un uso responsable de tus redes sociales. #Ciberacoso pic.twitter.com/XDgkVmPBnO — FGR México (@FGRMexico) June 30, 2024

No compartas información personal

Algo básico que no debes hacer es compartir información personal, económica y laboral con personas que no conozcas o con una página web de dudosa procedencia. Por eso siempre debes checar la veracidad del sitio en el que navegas.

Evita entablar conversaciones con desconocidos

Una de las ventajas que ofrece el uso de aplicaciones es poder entablar conversaciones con personas de todo el mundo, el problema es que muchas veces estos desconocidos ocultan sus malas intenciones detrás de una cara amable. Trata de mantener tus pláticas con amigos o familiares.

No compartas fotografías íntimas o privadas

El mandarle fotos ‘picantes’ a tu pareja de manera consensuada es completamente válido, pero debes tomar en cuenta los riesgos que puedes correr, como por ejemplo, que a tu media naranja le roban el teléfono y tus fotos acaban en las manos de un ladrón

Lo recomendable es que evites el mandar fotos íntimas, principalmente a extraños, pero si lo haces, trata de que no salga tu rostro o algo que pueda identificarte, como tatuajes o marcas de nacimiento.

Evita la comunicación a través de la webcam

No hay problema si activas la cámara para hablar con amigos de confianza o familiares. Pero cuando tengas que hablar con alguien por primera vez trata de no usarla, especialmente si insiste en que lo hagas.

No aceptes o agregues a personas que no conozcas

Trata de no agregar a gente que no conoces en tus cuentas de redes sociales o en la app de mensajes instantáneos que uses

Cada vez que agregues a una persona, intenta tener alguna referencia de ella, como un amigo en común, o que compartan algún activador juntos como un compañero de escuela o el trabajo.