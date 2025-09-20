Alerta: 3 fenómenos golpean fuerte con lluvias en 22 estados este sábado

| 13:30 | Benell Cortés | Uno TV
Foto: Getty

Tres fenómenos meteorológicos mantienen bajo alerta a gran parte del país este sábado 20 de septiembre de 2025, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El monzón mexicano, canales de baja presión y una zona de baja presión con potencial ciclónico provocan intensas lluvias en diferentes regiones, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

Lluvias en 22 estados este 20 de septiembre

  1. Guerrero
  2. Oaxaca
  3. Chiapas
  4. Tabasco
  5. Veracruz
  6. Yucatán
  7. Campeche
  8. Quintana Roo
  9. Nayarit
  10. Sinaloa
  11. Durango
  12. Sonora
  13. Chihuahua
  14. Puebla
  15. Morelos
  16. Estado de México
  17. Michoacán
  18. Colima
  19. Jalisco
  20. San Luis Potosí
  21. Nuevo León
  22. Tamaulipas

Efectos y riesgos

Las autoridades advierten que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que pueden provocar la caída de árboles y anuncios, así como complicaciones en carreteras.

Temperaturas extremas

El calor también se mantiene en varias regiones, con valores de entre 35 y 40 °C en estados del norte y occidente, mientras que en zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

Condiciones para la Ciudad de México

En la capital del país se esperan chubascos vespertinos con descargas eléctricas y posible granizo, además de viento con rachas de hasta 50 km/h.

  • Temperatura máxima: 23 a 25 °C
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C

