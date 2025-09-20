GENERANDO AUDIO...

Tres fenómenos meteorológicos mantienen bajo alerta a gran parte del país este sábado 20 de septiembre de 2025, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El monzón mexicano, canales de baja presión y una zona de baja presión con potencial ciclónico provocan intensas lluvias en diferentes regiones, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

Lluvias en 22 estados este 20 de septiembre

Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Veracruz Yucatán Campeche Quintana Roo Nayarit Sinaloa Durango Sonora Chihuahua Puebla Morelos Estado de México Michoacán Colima Jalisco San Luis Potosí Nuevo León Tamaulipas

Efectos y riesgos

Las autoridades advierten que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que pueden provocar la caída de árboles y anuncios, así como complicaciones en carreteras.

Temperaturas extremas

El calor también se mantiene en varias regiones, con valores de entre 35 y 40 °C en estados del norte y occidente, mientras que en zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

Condiciones para la Ciudad de México

En la capital del país se esperan chubascos vespertinos con descargas eléctricas y posible granizo, además de viento con rachas de hasta 50 km/h.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C

Temperatura mínima: 13 a 15 °C

