Alerta: 3 fenómenos golpean fuerte con lluvias en 22 estados este sábado
Tres fenómenos meteorológicos mantienen bajo alerta a gran parte del país este sábado 20 de septiembre de 2025, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El monzón mexicano, canales de baja presión y una zona de baja presión con potencial ciclónico provocan intensas lluvias en diferentes regiones, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.
Lluvias en 22 estados este 20 de septiembre
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Veracruz
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
- Nayarit
- Sinaloa
- Durango
- Sonora
- Chihuahua
- Puebla
- Morelos
- Estado de México
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
- San Luis Potosí
- Nuevo León
- Tamaulipas
Efectos y riesgos
Las autoridades advierten que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que pueden provocar la caída de árboles y anuncios, así como complicaciones en carreteras.
Temperaturas extremas
El calor también se mantiene en varias regiones, con valores de entre 35 y 40 °C en estados del norte y occidente, mientras que en zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.
Condiciones para la Ciudad de México
En la capital del país se esperan chubascos vespertinos con descargas eléctricas y posible granizo, además de viento con rachas de hasta 50 km/h.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C