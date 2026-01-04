¡A cubrirse! Frente 26 se extenderá por el norte del país este 4 de enero

03:29 | Redacción | Uno TV
Frente 26 avanzará por el norte este 4 de enero. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 4 de enero, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará chubascos en zonas de Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; así como lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima y Chiapas. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio nacional; sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, se prevé el ingreso del frente frío 26 sobre el norte y noreste de México, propiciando viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como descenso de la temperatura en dichas regiones.

Asimismo, este domingo 4 de enero se prevé que el frente frío 26 se extenderá sobre el noreste de México, originará descenso de temperatura y viento con rachas fuertes en dicha región. Asimismo, el frente frío se mantendrá muy próximo al noroeste del país y en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en la mencionada región, además de chubascos en Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá predominio de cielo despejado y tiempo estable sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este domingo 4 de enero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Veracruz
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 4 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León
  • Oleaje de 1 a 2 metros de altura: Baja California y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.
  • Toluca (Estado de México): Mínima de 0 a 2 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.

