¿A qué estados de México amenaza el huracán Priscilla?

Al menos seis estados corren riesgo. Foto: Conagua

El huracán Priscilla categoría 1, continúa avanzando frente a las costas del Pacífico mexicano, dejando a su paso intensas lluvias y fuertes vientos que amenazan a varios estados de México.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 6 de octubre, el fenómeno se ubicaba a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

¿Qué estados se verían afectados por el huracán Priscilla?

Con base en la información emitida, los tres estados con más afectaciones son Colima, Jalisco y Michoacán, debido a ello, algunas playas han cerrado su acceso; pues se espera que las bandas nubosas del ciclón originen lluvias intensas (75 a 150 mm) en estas entidades.

También se esperan precipitaciones muy fuertes (50 a 75 mm) en Nayarit y fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur.

Además, los vientos alcanzarán entre 50 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h en las costas de Jalisco y Colima, y de 30 a 40 km/h con rachas de 70 km/h en la costa de Michoacán.

El oleaje será elevado, con olas de hasta seis metros en Jalisco y Colima, de cuatro metros en Michoacán y de tres metros en Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 170 km/h y se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste a 7 km/h, manteniendo condiciones peligrosas para varias regiones costeras.

La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene activa desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, deslaves y caída de árboles o anuncios publicitarios.

Finalmente, la Conagua exhortó a la población a seguir los avisos del SMN y de Protección Civil, mantenerse informada y evitar actividades marítimas ante el oleaje elevado y las fuertes ráfagas de viento.

