¿A qué hora lloverá en CDMX este lunes 11 de agosto?

| 11:42 | Lidia Rivera | Uno TV | CDMX
El pronóstico meteorológico para este lunes 11 de agosto, indica que habrá lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX), donde se esperan precipitaciones de 25 a 50 mm que pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Se prevé que las lluvias más fuertes inicien alrededor de las 18:00 horas en la capital mexicana, así que toma tus precauciones.

Según los pronósticos del clima, para este lunes 11 de agosto, la CDMX comenzará a presentar chubascos alrededor de las 14:00 horas, con posibilidad de lluvias intermitentes que se podrían hacer más fuertes durante la tarde, alrededor de las 18:00 horas. Se esperan períodos de nubes densas alternados con lluvia desde ese momento hasta aproximadamente las 20:00 horas, cuando los chubascos podrían diluirse gradualmente.


Estas lluvias, de muy fuertes a intensas, podrían ocasionar inundaciones y deslaves, así como aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Si planeas salir, la recomendación es llevar paraguas o impermeable y considerar tiempos adicionales en los traslados, ya que las lluvias podrían afectar el tráfico y la movilidad en general.

