¿A qué hora lloverá en CDMX este lunes 11 de agosto?

Revisa a qué hora se pronostica que lloverá en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico meteorológico para este lunes 11 de agosto, indica que habrá lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX), donde se esperan precipitaciones de 25 a 50 mm que pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Se prevé que las lluvias más fuertes inicien alrededor de las 18:00 horas en la capital mexicana, así que toma tus precauciones.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este lunes 11 de agosto?

Según los pronósticos del clima, para este lunes 11 de agosto, la CDMX comenzará a presentar chubascos alrededor de las 14:00 horas, con posibilidad de lluvias intermitentes que se podrían hacer más fuertes durante la tarde, alrededor de las 18:00 horas. Se esperan períodos de nubes densas alternados con lluvia desde ese momento hasta aproximadamente las 20:00 horas, cuando los chubascos podrían diluirse gradualmente.

Estas lluvias, de muy fuertes a intensas, podrían ocasionar inundaciones y deslaves, así como aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Si planeas salir, la recomendación es llevar paraguas o impermeable y considerar tiempos adicionales en los traslados, ya que las lluvias podrían afectar el tráfico y la movilidad en general.

