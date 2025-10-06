¿A qué hora lloverá este lunes 6 de octubre en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Ciudad de México (CDMX) amaneció con una temperatura de 14 °C y se espera un día con ambiente cálido y cielo mayormente nublado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Durante la tarde se prevén lluvias fuertes puntuales, especialmente en el sur y poniente, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas entre las 15:00 y 19:00 horas. Los vientos serán variables de 5 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 °C en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que las mínimas se mantendrán en 14 °C en la misma zona. Se pronostica una precipitación acumulada de 15 a 29 mm en el transcurso del día.

El Índice de Aire y Salud se mantiene en nivel bueno, según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), con bajos niveles de contaminantes como O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀ y PM₂.₅.

En cuanto al Volcán Popocatépetl, se mantiene en fase 2; en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el sur-suroeste.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC y extremar precauciones durante las lluvias y posibles granizadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]