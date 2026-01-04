Abrígate muy bien: se esperan cuatro días de heladas en estos estados; termómetro bajará hasta los -10 grados

| 12:58 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
El frente Frío 18 dejará temperaturas bajas en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los próximos cuatro días, del 4 al 7 de enero de 2026, varias regiones de México esperan heladas, con temperaturas de hasta -10 grados y probable caída de nieve.

Este domingo 4 de enero, el frente frío núm. 26 se mantendrá como estacionario sobre el norte de Tamaulipas y en el transcurso de la tarde, originará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Por otra parte, un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrán las temperaturas bajas y rachas fuertes de viento en esa región, además de chubascos en Baja California.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de heladas y lluvias por día

Domingo 4 de enero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Lunes 5 de enero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Jalisco
  • Colima
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Martes 6 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California
  • Sonora

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Michoacán
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche:

  • Sierras de Baja California.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Miércoles 7 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve:

  • Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.

