Abrígate muy bien: se esperan cuatro días de heladas en estos estados; termómetro bajará hasta los -10 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los próximos cuatro días, del 4 al 7 de enero de 2026, varias regiones de México esperan heladas, con temperaturas de hasta -10 grados y probable caída de nieve.
Este domingo 4 de enero, el frente frío núm. 26 se mantendrá como estacionario sobre el norte de Tamaulipas y en el transcurso de la tarde, originará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Por otra parte, un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrán las temperaturas bajas y rachas fuertes de viento en esa región, además de chubascos en Baja California.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Pronóstico de heladas y lluvias por día
Domingo 4 de enero
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Lunes 5 de enero
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Jalisco
- Colima
- Chiapas
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Martes 6 de enero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Sonora
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Michoacán
- Chiapas
- Quintana Roo
Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche:
- Sierras de Baja California.
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
Miércoles 7 de enero
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Sinaloa
- Michoacán
- Chiapas
- Quintana Roo
Probabilidad de caída de nieve o aguanieve:
- Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos.
