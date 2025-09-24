GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

Para este miércoles 24 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado. Narda ya es huracán categoría 2 y, junto con otros sistemas atmosféricos, favorecerá condiciones adversas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Se esperan precipitaciones en gran parte del país. Las entidades con mayor intensidad de lluvias son:

Lluvias muy fuertes a intensas por Narda:

Nayarit

Jalisco (oeste)

Guerrero (norte, oeste y costa)

Oaxaca (norte y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes:

Sinaloa

Coahuila

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Morelos

Estado de México

Puebla

Veracruz

Chiapas

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes:

Sonora

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Quintana Roo

Chubascos:

Baja California Sur

Zacatecas

Lluvias aisladas:

Baja California

Aguascalientes

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y de la Conagua.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h y formación de torbellinos : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Rachas de 40 a 60 km/h : costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2 a 3 m : costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas de Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca.

¿Por qué habrá estas condiciones?

Las condiciones serán ocasionadas por la circulación y desprendimientos nubosos del huracán Narda (categoría 2), la inestabilidad atmosférica, el avance de la onda tropical número 34 por el sureste y sur del país, canales de baja presión en el interior, el ingreso del frente frío número 4 sobre la frontera norte y noreste, y la influencia del monzón mexicano.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas mínimas

0 a 5 °C por la mañana: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas

40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora (oeste y centro).

: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora (oeste y centro). 35 a 40 °C : Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Debido a las altas temperaturas se recomienda hidratarse constantemente, usar ropa de manga larga de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar atención especial a niñas, niños y personas adultas mayores.