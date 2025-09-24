Además de lluvias por Narda, se espera frente frío número 4 sobre la frontera norte

02:48 | Redacción | UnoTV
Seguirá lloviendo en México
Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

Para este miércoles 24 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado. Narda ya es huracán categoría 2 y, junto con otros sistemas atmosféricos, favorecerá condiciones adversas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Se esperan precipitaciones en gran parte del país. Las entidades con mayor intensidad de lluvias son:

Lluvias muy fuertes a intensas por Narda:

  • Nayarit
  • Jalisco (oeste)
  • Guerrero (norte, oeste y costa)
  • Oaxaca (norte y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes:

  • Sinaloa
  • Coahuila
  • San Luis Potosí
  • Colima
  • Michoacán
  • Morelos
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias fuertes:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Quintana Roo

Chubascos:

  • Baja California Sur
  • Zacatecas

Lluvias aisladas:

  • Baja California
  • Aguascalientes

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y de la Conagua.

Vientos y oleaje

  • Rachas de 50 a 70 km/h y formación de torbellinos: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
  • Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Oleaje de 2 a 3 m: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas de Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca.

¿Por qué habrá estas condiciones?

Las condiciones serán ocasionadas por la circulación y desprendimientos nubosos del huracán Narda (categoría 2), la inestabilidad atmosférica, el avance de la onda tropical número 34 por el sureste y sur del país, canales de baja presión en el interior, el ingreso del frente frío número 4 sobre la frontera norte y noreste, y la influencia del monzón mexicano.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas mínimas

  • 0 a 5 °C por la mañana: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas

  • 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora (oeste y centro).
  • 35 a 40 °C: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.
  • 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Debido a las altas temperaturas se recomienda hidratarse constantemente, usar ropa de manga larga de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar atención especial a niñas, niños y personas adultas mayores.

