Advierten por lluvias en 28 estados para esta noche

GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Durante la noche de este lunes y madrugada del martes, al menos 28 estados del país registrarán lluvias de diversa intensidad, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la vez que acotó que serán ocasionadas por el ingreso de humedad por la corriente en chorro subtropical y la Onda Tropical 37.

Agregó que durante el día continuarán la nubosidad y las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con riesgos de inundaciones en el sur y sureste.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Dónde habrá lluvia esta noche?

Para el cierre de este lunes y la madrugada del martes, se esperan los siguientes niveles de precipitación:

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chiapas. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche.

Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Además, se prevé viento con rachas de 55 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico para el martes: Lluvias y temperaturas extremas

Para el martes, las lluvias se intensificarán en el sur del país, afectando a más de 20 entidades. El SMN prevé:

Lluvias intensas (más de 70 mm): Chiapas (sur)

(más de 70 mm): Chiapas (sur) Lluvias muy fuertes (50 a 70 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco

(50 a 70 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

(5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas y Oleaje: