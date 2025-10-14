Advierten por lluvias en 28 estados para esta noche
Durante la noche de este lunes y madrugada del martes, al menos 28 estados del país registrarán lluvias de diversa intensidad, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la vez que acotó que serán ocasionadas por el ingreso de humedad por la corriente en chorro subtropical y la Onda Tropical 37.
Agregó que durante el día continuarán la nubosidad y las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con riesgos de inundaciones en el sur y sureste.
¿Dónde habrá lluvia esta noche?
Para el cierre de este lunes y la madrugada del martes, se esperan los siguientes niveles de precipitación:
- Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco y Campeche.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
Además, se prevé viento con rachas de 55 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.
Pronóstico para el martes: Lluvias y temperaturas extremas
Para el martes, las lluvias se intensificarán en el sur del país, afectando a más de 20 entidades. El SMN prevé:
- Lluvias intensas (más de 70 mm): Chiapas (sur)
- Lluvias muy fuertes (50 a 70 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.
Temperaturas y Oleaje:
- Calor extremo: Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.
- Frío intenso: Mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Oleaje elevado: Se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.