¡Alerta de lluvia! CDMX con tormentas y frío este jueves

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

¡Saca el paraguas y el suéter! Este jueves 9 de octubre el Valle de México tendrá un clima complicado. La jornada se mantendrá con el cielo nublado y se esperan lluvias fuertes que podrían venir con descargas eléctricas en la CDMX y el Edomex.

Prepárate para un ambiente fresco a frío durante la mañana. Incluso habrá bancos de niebla en algunas zonas, por lo que debes manejar con mucha precaución.

Lluvias muy fuertes golpean al Edomex

El ambiente fresco a templado dominará por la tarde, justo cuando llegan las lluvias más intensas.

Pon mucha atención a las alertas, ya que se pronostica lo siguiente:

Lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México (de 25 a 50 mm en 24 horas).

en la (de 25 a 50 mm en 24 horas). Lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (de 50 a 75 mm en 24 horas).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Ambos eventos de lluvia podrían estar acompañados de descargas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones o percances.

Las temperaturas no darán tregua al frío

El termómetro se mantendrá bajo, por lo que es necesario que salgas bien abrigado. Estas son las temperaturas estimadas para hoy:

Ciudad de México: La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 18 a 20 °C.

La será de 12 a 14 °C y la de 18 a 20 °C. Toluca, Edo. Méx.: La temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 17 a 19 °C.

Además, habrá viento del este y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. ¡A tener cuidado con objetos en la calle y a vestirse en capas!