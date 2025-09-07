| Uno TV

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, canales de baja presión, divergencia atmosférica y el frente frío núm. 2 generarán lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento en varias regiones de México durante los próximos cuatro días.

Las precipitaciones podrían ocasionar incremento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones oficiales.

Sábado 6 a domingo 7 de septiembre

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):

Durango (norte, centro y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Domingo 7 a lunes 8 de septiembre

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Lunes 8 de septiembre

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Colima

Michoacán

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Aguascalientes

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Martes 9 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Chiapas (este)

Chiapas (sur)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Guanajuato

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Miércoles 10 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Veracruz (sur)

Oaxaca (suroeste)

Oaxaca (sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (norte)

Chiapas (oeste)

Tabasco (sur)

Tabasco (oeste)

Campeche (norte)

Campeche (suroeste)

Yucatán (norte)

Yucatán (oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Querétaro

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Guanajuato

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Recomendaciones

El SMN advierte que las lluvias podrían causar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Se recomienda extremar precauciones, evitar zonas bajas y seguir los avisos oficiales.

