Alerta: nuevo frente frío y monzón provocarán tormentas durante 4 días

| 18:46 | Benell Cortés | Uno TV
lluvias smn clima
Foto: Getty

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, canales de baja presión, divergencia atmosférica y el frente frío núm. 2 generarán lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento en varias regiones de México durante los próximos cuatro días.

Las precipitaciones podrían ocasionar incremento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones oficiales.

Sábado 6 a domingo 7 de septiembre

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Durango (norte, centro y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Puebla
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Domingo 7 a lunes 8 de septiembre

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Lunes 8 de septiembre

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Martes 9 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Chiapas (este)
  • Chiapas (sur)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Sinaloa
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Durango
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Guanajuato
  • Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Miércoles 10 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (suroeste)
  • Oaxaca (sur)
  • Oaxaca (este)
  • Chiapas (norte)
  • Chiapas (oeste)
  • Tabasco (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Campeche (norte)
  • Campeche (suroeste)
  • Yucatán (norte)
  • Yucatán (oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Zacatecas
  • Querétaro
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Guanajuato

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California

Recomendaciones

El SMN advierte que las lluvias podrían causar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Se recomienda extremar precauciones, evitar zonas bajas y seguir los avisos oficiales.

