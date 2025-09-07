Alerta: nuevo frente frío y monzón provocarán tormentas durante 4 días
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, canales de baja presión, divergencia atmosférica y el frente frío núm. 2 generarán lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento en varias regiones de México durante los próximos cuatro días.
Las precipitaciones podrían ocasionar incremento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones oficiales.
Sábado 6 a domingo 7 de septiembre
Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Durango (norte, centro y oeste)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Domingo 7 a lunes 8 de septiembre
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Lunes 8 de septiembre
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Martes 9 de septiembre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Chiapas (este)
- Chiapas (sur)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Durango
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Guanajuato
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Miércoles 10 de septiembre
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (suroeste)
- Oaxaca (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (norte)
- Chiapas (oeste)
- Tabasco (sur)
- Tabasco (oeste)
- Campeche (norte)
- Campeche (suroeste)
- Yucatán (norte)
- Yucatán (oeste)
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Zacatecas
- Querétaro
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Guanajuato
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
Recomendaciones
El SMN advierte que las lluvias podrían causar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Se recomienda extremar precauciones, evitar zonas bajas y seguir los avisos oficiales.