Conagua vigila dos ciclones cerca de México. FOTO: Getty Images | Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen bajo observación dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico que podrían impactar las costas de Chiapas y Quintana Roo en los próximos días.

Ambos sistemas se localizan en el océano Pacífico y también en el Atlántico, respectivamente, y presentan condiciones favorables para generar lluvias intensas en el sureste del país, las cuales podrían extenderse entre tres y siete días.

Zona de baja presión en el Pacífico: vigilancia en Chiapas

De acuerdo con el SMN, una zona de baja presión ubicada al sur de Chiapas mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y aumenta a 50% en siete días.

El sistema se localiza aproximadamente a 320 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y se desplaza hacia el oeste con una velocidad estimada de 16 a 24 km/h.

Según la información oficial, este sistema también podría favorecer la formación de nubes de tormenta, vientos fuertes y precipitaciones constantes en zonas del litoral chiapaneco y regiones colindantes del Pacífico sur mexicano.

Zona de baja presión en el Atlántico: vigilancia en Quintana Roo

Por otro lado, la Conagua informó sobre una zona de baja presión asociada con una onda tropical localizada al oeste de las Antillas Menores, con 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en siete días.

El fenómeno se ubica a 2,775 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, en tanto avanza hacia el oeste a una velocidad de 32 a 40 km/h, desplazándose sobre aguas del mar Caribe.

Las autoridades meteorológicas también indicaron que, de mantener su trayectoria y condiciones actuales, este sistema podría acercarse al Caribe occidental durante la próxima semana, generando lluvias intermitentes en el oriente de la península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo.

Conagua y SMN mantienen vigilancia activa

Tanto el SMN como la Conagua señalaron que se continuará con la vigilancia permanente de ambos sistemas, ya que las condiciones atmosféricas actuales podrían favorecer su evolución durante los próximos días.

Las autoridades reiteraron que estos pronósticos son preliminares y están sujetos a actualización conforme avancen los modelos meteorológicos, por lo que recomendaron seguir la información oficial publicada en los reportes diarios del organismo.