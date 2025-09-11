GENERANDO AUDIO...

Alertan en Guerrrero por depresión tropical Trece-E. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta este jueves tras la formación de la depresión tropical Trece-E frente a las costas del Pacífico mexicano, la cual representa riesgo de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en los estados de Guerrero y Oaxaca.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se ubicó a 95 km al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 km al sureste de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Pronóstico y desplazamiento de depresión tropical

Los modelos de Conagua indican que la depresión tropical Trece-E avanzará paralela a la costa del Pacífico, generando desprendimientos nubosos y arrastre de humedad que podrían provocar:

Lluvias intensas de 75 a 150 mm en Guerrero y Oaxaca

en Guerrero y Oaxaca Rachas de viento de 40 a 60 km/h

Oleaje de 2 a 3 metros en las costas de ambos estados

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Suspenden clases en Guerrero este jueves por Depresión Tropical]

Riesgos y recomendaciones a la población

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Los vientos pronosticados podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que la autoridad recomienda:

Seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional

Atender las indicaciones de Protección Civil

Extremar precauciones ante viento y oleaje elevado

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]