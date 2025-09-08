Alertan por lluvias en la CDMX y el resto del país; la capital activó Naranja y Amarilla

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias intensas continuarán en la Ciudad de México y el resto del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a causa de la interacción de diversos fenómenos, como el monzón mexicano, el frente 2, inestabilidades atmosféricas y canales de baja presión.

Asimismo, este domingo la SGIRPC de la CDMX activó alerta doble por lluvias, en los niveles naranja y amarillo para siete alcaldías, con lo más fuerte previsto en Tlalpan.

¿Dónde se prevén lluvias?

Aunque para las próximas horas de la noche de este domingo y lunes, algunas entidades registrarán temperaturas elevadas, en los 31 estados y la CDMX se prevén lluvias en diferente escala:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (este), Nayarit y Jalisco (oeste).

Tamaulipas (este), Nayarit y Jalisco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Sinaloa, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.

Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur

Además, este lunes se prevén las siguientes temperaturas:

Temperaturas máximas 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte y centro). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas 0 a 5 °C : zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.



¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas naranja y amarilla por lluvias, de las 18:15 a las 22:00 horas de este domingo, en siete alcaldías capitalinas:

Alerta Naranja (30 y 49 mm): Tlalpan

(30 y 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Magdalena Contreras Xochimilco

(15 a 29 mm):

CDMX, con afectaciones

De igual forma, la capital del país ya registra diversas afectaciones tras varias horas de lluvias, con inundaciones, caída de árboles y hasta la suspensión del servicio en el transporte público.

Poco antes de las 18:00 horas, Servicio de Transportes Eléctricos (STE) activó el servicio provisional en el Tren Ligero, de Xochimilco a Estadio Azteca, y el de apoyo con unidades de RTP de Estadio Azteca a Taxqueña, por la caída de un rayo en la catenaria de la estación Xotepingo, cortando el suministro de energía.

De igual forma, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció la implementación de la marcha de seguridad de sus unidades en las líneas 2, 3, 4, 8 y 9, reduciendo la velocidad de sus trenes a fin de evitar accidentes por las lluvias que se registran en la CDMX.