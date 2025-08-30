GENERANDO AUDIO...

Lluvias fuertes, granizo y descargas eléctricas se pronostican

Durante este sábado se prevé cielo nublado, ambiente fresco en la mañana y frío en zonas altas de la región central del país. Por la tarde, el clima cambiará a cálido, pero con alta probabilidad de lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

[TE PUEDE INTERESAR: Frente frío traerá lluvias intensas este fin de semana en México]

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Autoridades recomiendan precaución, ya que estas condiciones podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida en distintas zonas urbanas y rurales.

Lluvias fuertes y bajas temperaturas en el Valle de México

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se espera entre 14 y 16 °C, mientras que la máxima alcanzará de 26 a 28 °C. En el caso de Toluca, Estado de México, la mínima se prevé entre 10 y 12 °C, y la máxima de 20 a 22 °C.

El viento será de dirección este y noreste, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas que podrían llegar a 40 km/h durante las tormentas. Estas rachas también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Posibles afectaciones por lluvias intensas

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones fuertes en la región podrían derivar en el incremento de niveles en ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas y encharcamientos en vialidades principales.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, usar paraguas o impermeable, y extremar precauciones si se conduce en zonas con poca visibilidad o acumulación de agua.