Posible formación de dos ciclones en el Pacífico. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este sábado que se vigilan dos zonas de baja presión sobre el océano Pacífico que presentan condiciones favorables para el desarrollo de posibles ciclones tropicales en los próximos días.

En su más reciente reporte, indicó que una se ubica al suroeste de la península de Baja California y la otra se encuentra al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca.

Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California

Se localiza a mil 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Luca, Baja California Sur. Se desplaza hacia el suroeste a una velocidad de 16 km/h.

En las últimas horas, incrementó a 70% la probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y a 90% en siete días, de seguir avanzando, podría evolucionar a un ciclón tropical los primeros días de la próxima semana.

Zona de baja presión al sur de Oaxaca

La segunda zona de baja presión, asociada con la onda tropical número 28, se localiza a 550 kilómetros de Puerto Ángel, en Oaxaca, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 25 km/h.

Mantiene en 30% la probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en siete días.

Balance en el Pacífico en Temporada de Ciclones Tropicales

Hasta ahora, en la cuenca del Pacífico se han registrado 10 fenómenos ciclónicos: tormentas tropicales Alvin, Cosme, Dalila, Ivo y Juliette, y huracanes Bárbara (categoría 1), Erick (categoría 4), Flossie (categoría 3), Gil (categoría 1) y Henriette (categoría 1).

Es importante señalar que el Servicio Meteorológico Nacional proyecta la formación de entre 16 y 20 ciclones tropicales en esta temporada para dicha cuenca.

