Cambios en el ambiente, mañana nublada pero tarde cálida, hasta 27 grados

GENERANDO AUDIO...

Temperaturas de hasta 27 grados este martes 10 de marzo. FOTO: Cuartoscuro

Este martes 10 de marzo, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán una jornada con cambios en el ambiente: por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y un ambiente de frío a fresco, con condiciones muy frías en zonas altas del Edomex.

Hacia la tarde, el panorama cambiará a un ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado. Además, se prevén lluvias aisladas en la CDMX y chubascos en el Estado de México, con posibilidad de descargas eléctricas, por lo que el clima podría variar a lo largo del día.

Lluvias en CDMX y chubascos en Edomex este martes 10 de marzo

Para la Ciudad de México, se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, mientras que en el Estado de México habrá lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones podrían presentarse junto con actividad eléctrica.

En la CDMX, la temperatura mínima será de 10 a 12 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 25 y 27 grados. Esto significa que la mañana comenzará con ambiente fresco, pero por la tarde se sentirá más calor en varios puntos de la capital.

Para Toluca, en el Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 4 a 6 grados y una máxima de 23 a 25 grados. En especial durante las primeras horas del día, el frío será más marcado.

Además, se espera viento del sur y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h en la región. El pronóstico apunta a un día con nubes, periodos de sol, lluvia en algunas zonas y temperaturas más elevadas durante la tarde.

La recomendación para este martes es tomar en cuenta el contraste entre el frío matutino y el ambiente más cálido de horas posteriores, además de mantenerse atento ante posibles lluvias en la tarde.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.