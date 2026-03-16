¡Carga el paraguas! SMN prevé fuertes lluvias en CDMX para este lunes 16

GENERANDO AUDIO...

CDMX tendrá fuertes lluvias este lunes 16 de marzo. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 16 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y posibilidad de lluvia fuerte en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este lunes 16 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 10 a 12 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 4 y 6 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes y chubascos.

De igual forma, se estima caída de nieve o aguanieve en zonas altas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Asimismo, para este lunes 16 de marzo se esperan rachas de viento con dirección norte y velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones ante posibles rachas de viento. Invitan a la población a retirar objetos que puedan caer, asegurar techos y toldos, alejarse de árboles, así como cerrar puertas y ventanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.