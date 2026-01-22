CDMX con cielo nublado, brumoso y lluvias para este jueves 22 de enero

GENERANDO AUDIO...

Mañana fría con niebla y heladas; por la tarde, lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Este día se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana en la Ciudad de México y el Estado de México, con ambiente frío a fresco, presencia de bancos de niebla y ambiente muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado, brumoso y lluvias aisladas en ambas entidades.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima alcanzará entre 21 y 23 grados. Estas condiciones reflejan un contraste marcado entre la mañana fría y la tarde más cálida.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones matutinas mantendrán temperaturas bajas, principalmente en regiones elevadas del Edomex, mientras que hacia la tarde se espera un ligero aumento térmico, aunque con probabilidad de precipitaciones ligeras.

Durante la tarde, se esperan lluvias aisladas con acumulados estimados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas tanto en la CDMX como en el Estado de México. El cielo se mantendrá medio nublado y el ambiente será templado.

Temperaturas en Toluca y zonas altas

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius, con ambiente muy frío durante las primeras horas del día y heladas en zonas altas. La temperatura máxima en esta región será de 17 a 19 grados, con condiciones más templadas por la tarde.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el frío matutino, especialmente en zonas montañosas, y considerar el uso de ropa abrigadora.

Viento y condiciones generales

Se prevé viento del sur y suroeste con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora, además de rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar sensación térmica más baja durante la mañana y dispersión de nubosidad por la tarde.

El pronóstico indica que las condiciones de frío matutino, templado por la tarde y lluvias aisladas se mantendrán durante el día, por lo que se recomienda mantenerse atento a actualizaciones.

