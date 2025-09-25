GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Durante este jueves 25 de septiembre de 2025, se pronostica cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana habrá ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde el clima será cálido con alta probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias podrían generar deslaves, encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos. En la CDMX, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca, se prevé mínima de 9 a 11 °C y máxima de 19 a 21 °C.

En la Ciudad de México, las alcaldías más afectadas podrían ser Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta. Estas condiciones también incluyen bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras.

Posibles afectaciones en la capital y el Edomex

Las autoridades advirtieron que las rachas de viento pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, las fuertes lluvias podrían generar complicaciones en vialidades urbanas y zonas bajas.

Se recomienda a la población tomar precauciones, no tirar basura en calles y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Conagua y Protección Civil.

