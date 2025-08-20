Chubascos y descargas eléctricas en la CDMX este miércoles
El pronóstico del clima para este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) anticipa un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
El ambiente será fresco a templado al amanecer, y por la tarde se espera un ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado, acompañado de lluvias y chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 h) en la capital, mientras que en el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos y afectaciones en vialidades.
- Temperatura máxima estimada en la CDMX: 25 a 27 °C
- Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h
Pronóstico para el jueves 21 de agosto en la CDMX
El jueves 21 de agosto se prevé que por la mañana la capital registre ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la Ciudad de México y el Estado de México.
Estas condiciones también estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar complicaciones adicionales en vialidades y transporte público.
- Temperatura máxima estimada en la CDMX: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta