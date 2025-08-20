GENERANDO AUDIO...

La CDMX espera lluvias. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) anticipa un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

El ambiente será fresco a templado al amanecer, y por la tarde se espera un ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado, acompañado de lluvias y chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 h) en la capital, mientras que en el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos y afectaciones en vialidades.

Temperatura máxima estimada en la CDMX: 25 a 27 °C

25 a 27 °C Temperatura mínima estimada en la CDMX: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Viento: noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

Pronóstico para el jueves 21 de agosto en la CDMX

El jueves 21 de agosto se prevé que por la mañana la capital registre ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será cálido, con cielo nublado y probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en la Ciudad de México y el Estado de México.

Estas condiciones también estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría generar complicaciones adicionales en vialidades y transporte público.